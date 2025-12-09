Milák Kristóf klubja tudomása szerint nem úszik

Milák Kristóf tavaly augusztus 3-án olimpiai bajnok lett 100 m pillangón Párizsban, értesülések szerint azóta nem edzett medencében a 25 éves, kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros világ- és nyolcszoros Európa-bajnok sportoló, vagyis 16 hónapja nem látogatja klubja, a Honvéd vizes edzéseit.

Az Index úgy tudja, hogy a sportoló fizetésének folyósítását felfüggesztik, ha e hónap derekáig nem ugrik medencébe, ezt azonban Gergely István, a klub, a Honvéd elnöke nem erősítette meg, csak azt, hogy Milák Kristóf nem végez uszodai edzéseket, Zala György erőnléti edzővel viszont konditermi edzéseken vesz részt. Hozzátette:

hisz Milák Kristóf visszatérésében, de ehhez a munkát is látnia kellene.

A sportági szövetség arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha a Honvéd felfüggeszti, illetve leállítja Milák fizetésének folyósítását, abban az esetben a MÚSZ is javasolni fogja a sportállamtitkárságnak, hogy törölje Milák Kristófot a Gerevich Aladár-sportösztöndíjra jogosult sportolók köréből.