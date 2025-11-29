Priskin Tamás: ez az Arsenal már nem szimpatikus vesztes, minimális esélye maradt a Liverpoolnak

Priskin Tamás 2006 és 2011 között hat angol klubban – Watford, Preston North End, Ipswich Town, Queens Park Rangers, Swansea, Derby County – futballozott. A 63-szoros magyar válogatott csatár 16 mérkőzésen két gólt szerzett a Premier League-ben, az angol Ligakupában 15 találkozón hétszer volt eredményes, továbbá 9 meccsen az FA-kupában is pályára lépett. Az angol másodosztályban 128 mérkőzés jutott neki, melyeken 23 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott. A jelenleg a Gyirmót második csapatát erősítő labdarúgó az InfoRádióban értékelte az angol első osztály idei szezonjának eddigi legfontosabb történéseit. Természetesen a Liverpool nem várt mélyrepüléséről is elmondta a véleményét.

Priskin Tamás úgy fogalmazott, sokak számára meglepetés volt, ahogy a bajnoki címvédő Liverpool kezdte a 2025/2026-os szezont, de még nagyobb meglepetés volt az, hogy mennyire visszaesett a Mersey-parti klub teljesítménye. A negatív széria néhány biztatóbb BL-mérkőzés kivételével szeptember vége óta tart. A korábbi válogatott csatár emlékeztetett, hogy a Liverpool nagyszerű játékosokat igazolt a nyáron, és szinte mindenki azt hitte, hogy egy bombaerős csapatot fogunk látni. Azt gondolja,

a csapatépítés nemcsak attól függ, hogy milyen képességű játékosokat szerződtet egy klub, hanem attól is, hogy az újak milyen gyorsan tudnak integrálódni az új környezetbe és az új csapatukba.

A Liverpool jelenleg csak a 12. az angol bajnoki tabellán, a hátránya 11 pont a listavezető Arsenallal szemben. Priskin Tamás szerint nehezen elképzelhető akkora fordulat, hogy Arne Slot csapata ledolgozza ezt a tetemes különbséget, és újra beszálljon a bajnoki címért zajló küzdelembe. Mint fogalmazott, az Arsenal eddig kiemelkedően teljesít a mostani szezonban mind a Premier League-ben, mind a Bajnokok Ligájában. Kiemelte, hogy nagyon szervezetten játszanak a londoniak, és az elmúlt mérkőzéseiken is megmutatták, hogy nagyszerű csapatot alkotnak. Kevés esélyt lát arra, hogy a Liverpool még utol tudná érni Mikel Arteta együttesét. Persze csodák időnként történhetnek a sportban, de véleménye szerint innen már nagyon nehéz lesz odaérni az első helyre Szoboszlai Dominikéknak.

Az Arsenal az előző három szezonban ezüstérmes lett az angol élvonalban, és már korábban is volt rá példa, hogy nagyon jól kezdte a bajnokságot, vezette is a tabellát, de 2004 óta hiába áhítoznak az Ágyúsok a bajnoki címre. Priskin Tamás úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban ráragadt a „szimpatikus vesztes” jelző az Arsenalra, ebben a szezonban azonban „nagyon meggyőző” a londoni klub teljesítménye, miután nagyon aktív volt az átigazolási piacon. A nyáron a portugál Sportingtól érkező svéd válogatott Viktor Gyökeres ugyan még kevésbé tudta azt a formát nyújtani, mint a lisszaboniaknál, ugyanakkor

a Crystal Palace-tól megszerzett Eberechi Eze kitűnően beilleszkedett, és szinte a kezdetektől lehengerlően játszik. Priskin Tamás szerint az ő leigazolása volt talán a legnagyobb fegyvertény.

Eberechi Eze az Arsenal legutóbbi bajnoki meccsén, a Tottenham ellen triplázott, és nagyrészt neki köszönhette Mikel Arteta csapata a 4–1-es győzelmet. A szerdai, Bayern München elleni 3–1-re megnyert BL-találkozón pedig gólpasszt adott a harmadik találatnál Gabriel Martinellinek. Egy biztos: az Arsenal szurkolói hamar megkedvelték Eberechi Ezét, aki most már gólokkal is meghálálja a bizalmat és a szeretetet.

Utolérheti még valamelyik csapat az Arsenalt?

A Watford korábbi játékosa azt látja, Mikel Arteta munkája egyre inkább kezd beérni, nagyon szervezett csapatjátékot valósított meg, amit jól jelez, hogy augusztusban és októberben sem kaptak gólt a Premier League-ben, miközben változatlanul nagyon hatékonyak a pontrúgásoknál is. Ezzel együtt a Liverpool példáját előhozva figyelmeztetett, hogy bármi megtörténhet a Premier League-ben, az a csapat lehet a bajnok, amely egyenletesen, hosszabb távon képes jó teljesítményre, hiszen a bajnoki trófeát a tavasz végén adják át. „Magam is egyebek mellett azért szeretem a Premier League-t, mert olyan bajnokságról beszélünk, ahol az utolsó bármikor képes megverni a tabella első helyezettjét” – jegyezte meg Priskin Tamás.

Úgy véli, a Manchester City és a Chelsea szorongathatja meg az Arsenalt. A Manchester City ugyan a legutóbbi fordulóban kikapott a Newcastle-től, de sosem lehet leírni Pep Guardiola csapatát, amelyet jelenleg 7 ponttal előz meg a tabellán az Arsenal. A Premier League-ben nagyon izgalmas és sűrű időszak következik, ugyanis január elejéig nagyon sok mérkőzést játszanak a csapatok, és Priskin Tamás szerint

nagyon sok múlhat azon, hogy a bajnokaspiránsok hogyan teljesítenek a következő hetekben.

A listavezető Arsenal előnye 6 pont a második helyezett Chelsea-vel szemben, ami két győzelmet jelent. A korábbi válogatott labdarúgó elmondta: nem lesz könnyű dolga sem a Chelsea-nek, sem a Manchester Citynek, mint ahogy az éllovasra is még rengeteg kemény meccs vár. „Ha az Arsenal tudja tartani a jelenlegi formáját, akkor nagy esélyük van a londoniaknak arra, hogy a szezon végén ők emelhessék a magasba a trófeát” – összegzett Priskin Tamás.