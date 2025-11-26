Szoboszlai gólt szerzett, de a Liverpool csődöt mondott

FC COPENHAGEN–KAJRAT ALMATY 3–2: A dánok már három góllal is vezettek, majd a kazahok feljöttek, de egyeníteni nem tudtak.

FC PAFOSZ–AS MONACO 2–2: A ciprusiak némi meglepetésre pontot szereztek, a 88. percben öngóllal egyenlítettek.

LIVERPOOL FC–PSV 0–0: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szerepel a Vörösök kezdő tizenegyében.

LIVERPOOL FC–PSV 0–1: A Liverpool (rossz szokása szerint) ismét hátrányba került, a horvát Ivan Perisic értékesítette a megítélt tizenegyest. Virgil van Dijk kezezett.

ATLÉTICO MADRID–FC INTERNAZIONALE 1–0: Az argentin Julián Álvarez vette be az olaszok kapuját.

OLYMPIAKOSZ PIREUSZ–REAL MADRID 1–0: El-Kaabi labdáját Chiquinho küldte a hálóba.

LIVERPOOL FC–PSV 1–1: Szoboszlai góljával egyenlített a Liverpool, Cody Gakpo lövése után a kapus középre ütötte ki a labdát, a jobbhátvédből előrehúzódó magyar játékos pedig higgadtan a kapuba passzolt. Ez volt a Liverpool történetének 500. BL-gólja.

Goal ? “Liverpool 1 - 1 PSV Eindhoven”



⚽️ 16' Dominik Szoboszlai

pic.twitter.com/vuaplQNf9u — FutDball ⚽️ (@FutDball) November 26, 2025

ARSENAL–BAYERN MÜNCHEN 1–0: Timber fejes góljával előnyben az angol csapat.

OLYMPIAKOSZ PIREUSZ–REAL MADRID 1–1: Vinícius Júnior előkészítése után Kylian Mbappé megszerezte a spanyolok egyenlítő gólját. Elképesztő labdát adott a brazil szupersztár.

OLYMPIAKOSZ PIREUSZ–REAL MADRID 1–2: Arda Güler is kiszolgálta a francia világbajnokot, már vezet is a Madrid. A török középpályás a jobbszélső helyéről emelte át a labdát, Mbappé magasra felugorva a hálóba bólintotta.

SPORTING CP–CLUB BRUGGE 1–0: Quenda a gólszerző.

OLYMPIAKOSZ PIREUSZ–REAL MADRID 1–3: Kylian Mbappé már mesterhármasnál jár.

ARSENAL–BAYERN MÜNCHEN 1–1: A 17 éves Lennart Karl góljával, nagyon látványos akció végén egyenlített a Bayern.

SPORTING CP–CLUB BRUGGE 2–0: Suárez szerezte a Sporting második találatát.

PSG–TOTTENHAM 0-1: Kolo Muani fejjel továbbított labdáját a védők közé beugró Richarlison közelről a kapuba stukkolta.

PSG–TOTTENHAM 1-1: A félidő végén Vitinha kiegyenlített.

PSG–TOTTENHAM 1-2: Ismét vezet a Spurs, a párizsiak korábbi játékosa, Kolo Muani szerezte a gólt.

OLYMPIAKOSZ PIREUSZ–REAL MADRID 2–3: Az iráni Taremi góljával szépített az Olympiakosz, nem dőlt még el a mérkőzés.

ATLÉTICO MADRID–FC INTERNAZIONALE 1–1: Zielinski góljával már jobban áll az Inter.

LIVERPOOL FC–PSV 1–2: Ismét vezet a PSV, Guus Til a gólszerző. Kerkez Milos lemaradt róla.

PSG–TOTTENHAM 2-2: Vitinha állja a versenyt, két gólnál tart.

EINTRACHT FRANKFURT–ATALANTA 0–2: Két gyors góllal jelentős előnyben az olaszok, Lookman és Éderson a két gólszerző.

EINTRACHT FRANKFURT–ATALANTA 0–3: De Ketelaere még tovább növelte az előnyt.

OLYMPIAKOSZ PIREUSZ–REAL MADRID 2–4: Kylian Mbappé a negyedik gólját is megszerezte.

PSG–TOTTENHAM 3-2: Fabian Ruiz gólt szerzett, először vezet ma este a címvédő.

PSG–TOTTENHAM 4-2: Pacho ritkán szerez gólt, de a mostani BL-sorozatban már kettőnél jár.

ARSENAL–BAYERN MÜNCHEN 2–1: A csak percek óta pályán lévő Calafiori jó beadását Madueke a kapuba lőtte.

LIVERPOOL FC–PSV 1–3: Couhaib Driouech. Így hívják a harmadik PSV-gól szerzőjét. Elsősorban Konaté, másodsorban Van Dijk felelős a gólért. Teljes csőd a Liverpoolnál. Slot azonnal lecserélte Konatát és beküldte Chiesát.

PSG–TOTTENHAM 4-3: Randal Kolo Muani felhozta mínusz egyre a Tottenhamet.

ARSENAL–BAYERN MÜNCHEN 3–1: Manuel Neuer teljesen feleslegesen kifutott Martinelli elé, de elvétette a labdát, attól kezdve pedig a brazilnak könnyű dolga volt, az üres kapuba passzolta a labdát.

PSG–TOTTENHAM 5-3: Vitinha megszerezte élete első BL-mesterhármasát. Tizenegyesből lőtt a kapuba.

OLYMPIAKOSZ PIREUSZ–REAL MADRID 3–4: El-Kaabi gólja után éles az utolsó tíz perc.

LIVERPOOL FC–PSV 1–4: Újra Couhaib Driouech. BL-történelmi mélypont az Anfield Roadon.

ATLÉTICO MADRID–FC INTERNAZIONALE 2–1: Giménez az utolsó pillanatokban megszerezte a győztes gólt.

Végeredmények

Liverpool–PSV 1–4

Arsenal–Bayern 3–1

PSG–Tottenham 5–3

Atlético–Internazionale 2–1

Sporting CP–Club Brugge 3–0

Eintracht Frankfurt–Atalanta 0–3

Olympiakosz–Real Madrid 3–4