BBC: Szoboszlai Dominik a Liverpool legfényesebb csillaga

A szezon kezdetén, hét egymást követő győzelem után úgy tűnt, a Liverpool meg tudja védeni bajnoki címét az angol első osztályban és talán még a Bajnokok Ligájában is teremhet babér a csapatnak. Azonban a PSV Eindhoven elleni megalázó, 4-1-es vereséget követően már az látszik, hogy a klub 71 éve óta a legmélyebb válságába zuhant – írja a BBC szakkommentátora.

Jess Anderson szerint az 1953-54-es szezon óta nem fordult elő, hogy a Vörösök 12 mérkőzésből kilencet elveszítsenek. Sőt, három egymást követő mérkőzésen is háromgólos vereségeket szenvedtek, és öt nap alatt hét gólt kaptak otthonukban, amire szintén nem volt példa az elmúlt évtizedekben.

„Őszintén mondom, nem tudom a választ. De ez egyszerűen elfogadhatatlan”

– nyilatkozta Curtis Jones. A Liverpool középpályása még keserűen hozzátette: „Már nem vagyok dühös. Egyszerűen kifogytam a szavakból.”

Pedig a csapat szurkolói örömmámorban úsztak, amikor Arne Slot vezetésével a Liverpool FC megszerezte a rekordot jelentő, 20. bajnoki címét is. Azóta viszont a holland mestert egyre hevesebb bírálatok érik, mivel a csapat mind mélyebbre sűllyed.

„Jelenleg semmi sem működik és úgy tűnik minden nagyon nehézkes” – nyilatkozta a BBC sportműsorának Stephen Warnock, a Liverpool korábbi hátvédje. „A vereségek csak halmozódnak, és ez tovább rontja a helyzetet, ami így egyre rosszabb lesz. Talán a túlzott önbizalom az oka? Valójában nem tudom, miért van ez. De nézni is rossz, hogy a játékosokból egyre jobban kifogy a küzdeni akarás" - mondta.

Az idei szezon nem is indulhatott volna jobban a Liverpoolnak.

Aztán beütött a ménkű, és hét mérkőzésből hatot elvesztettek. A helyzet november elején kezdett jobbra fordulni, amikor, az Aston Villa illetve a Real Madrid elleni győzelmek javítottak a hangulaton és reményt adtak a sikeres folytatásra. Ám ezek a sikerek csupán átmeneti fellendülést hoztak, mert a csapat ismét a lejtőre került. A Manchester City elleni 3-0-s vereség még csak-csak magyarázható volt valahogy, hiszen Pep Guardiola csapata ellen ez azért előfordulhat. De a Nottingham Forest-tel szembeni ugyanilyen arányú vereség után a Liverpool a 12. helyre csúszott vissza a tabellán. Ezt tetézte a PSV Eindhoven elleni kínos vereség.

Arne Slot ezzel még nagyobb feladatot kapott: a játékosainak vissza kellene kapaszkodni a Premier League felső felébe, és bejutni a nyolc közé a Bajnokok Ligájában, ahol jelenleg a 13. helyen állnak. Ugyanakkor Stephen Warnock nyilatkozatában arra intett mindenkit, hogy tartózkodjon a túlzó kijelentésektől. „Nem hiszem, hogy túl kellene reagálni a helyzetet. Kétségtelen, hogy különböző okok miatt ez egy nagyon nehéz időszak a Liverpool életében. De ne felejtsük el, hogy már a szezon elején sem volt minden rendben a csapattal, még akkor sem amikor nyertek.”

A BBC szakírója közben arra emlékeztet, hogy a Liverpoolnál nem szokás rögtön a bajok jelentkezésekor vezetőedzőt cserélni. Arne Slot pedig igazán káprázatosan indított tavaly, amikor elfoglalta a korábbi mester, Jürgen Klopp helyét. Irányításával a Vörösök 10 első vonalbeli mérkőzésből nyolcat megnyertek. De az is igaz, valahogy nem jöttek be a nyári igazolásai. A rekord összegért szerződtetett Alexander Isak csak egyszer talált az ellenfél hálójába, a német irányító, Florian Wirtz jelenleg sérült, a balhátvéd, Kerkez Milos pedig csak botladozik - hangsúlyozza Jess Anderson

A brit szakújságíró szerint egyértelmű, hogy a Liverpool legfényesebb csillaga Szoboszlai Dominik.

A hollandok elleni mérkőzésen végre visszakerült a középpályára, és nemcsak gólt szerzett, hanem energiát és támadó erőt is adott a többi játékosnak. Mindeközben azt is igazolta, hogy középpályásként sokkal eredményesebb tud lenni, mint jobbhátvédként.

Pillanatnyilag mindez mégsem nem változtat azon, hogy a csapat nagyon nehéz helyzetbe jutott. „Minden vereséggel egyre közelebb kerülünk a válsághoz” –mondta Steven Gerrard, a Liverpool korábbi kapitánya. „Bár nekem azért krízis még túl erős kifejezés.” A Vörösök korábbi vezérjátékosa azonban azt is egyértelművé tette, hogy mit gondol a jelenlegi játékosokról: „Ilyen gyatra teljesítményre nincs mentség ebben a klubban. Kétségtelen, hogy a csapat hatalmas nehézségekkel küzd, és az önbizalmuk soha nem volt ennyire mélyen.”

Arne Slot mentségére szolgáljon – írja a BBC futballszakértője –, hogy a PSV Eindhoven soha nem volt könnyű ellenfél. Ez a meccs főleg most jött nagyon rosszkor, amikor a vezetőedző éppen azért küzd, hogy visszaterelje játékosait a győzelmek felé vezető útra. A Feyenoord egykori mestere az elmúlt nyolc mérkőzéséből csak egyszer tudta győzelemre vezetni a csapatot, ami egyúttal az ő karrierjének is a mélypontja.

Mindezek ellenére a holland tréner nem aggódik az állása miatt.

Azt mondja: minden nap azon fáradozik, hogy jobb eredményt érhessenek el a játékosai. Amúgy a Liverpool tényleg nem teljesít rosszul a Bajnokok Ligájában: négy mérkőzésből három győzelmet aratott. Sajnos a PSV Eindhoven elleni vereséggel egy pont hátrányba került a legjobb nyolc közé jutásért harcoló együttesektől. Ráadásul még vár rájuk egy nehéz mérkőzés az Inter Milánóval és egy idegenbeli összecsapás a Marseille-jel. Ám előbb még vasárnap, az angol első osztályban kell majd idegenben helytállniuk a West Hammel szemben.

A Liverpool egykori hátvédje, Stephen Warnock azt javasolta, hogy „minden egyes játékos térjen vissza az alapokhoz és próbáljon egyénileg is átlendülni ezen a lélektanilag nehéz időszakon”. Szerinte a legfontosabb, hogy helyre álljon a csapat küzdőszelleme, mert mostantól „nincs könnyű mérkőzés a számukra.”

A tavalyi bajnok csapat nehézségeinek okát keresve a BBC szakértője úgy látja, hogy talán túl sok változás történt a Liverpool-nál. Egyrészt az újonnan érkezett játékosok még nem igazán találták meg a helyüket, miközben a régebbi csapattagok képtelen a korábbi remek teljesítményükre. Nyilván azt sem lehet figyelmen kívül hagyni milyen megrázkódtatást okozott a portugál csatár, Diogo Jota júliusban bekövetkezett halála.

Azzal Stephen Warnock is egyetért, hogy a csapat gondjai sokrétűek, amik még erősítik is egymást.

Ennek dacára azt hangoztatta, hogy nem kifogásokat kell keresni, főleg nem magyarázkodni. „Ez egy eredményorientált iparág, és jelenleg a Liverpool nagyon sok mérkőzést veszít, miközben nem látni, hogy lenne bármilyen javulás." Ezzel együtt a korábbi játékosnak az a véleménye, hogy hiba lenne mindenért kizárólag Arne Slotot kárhoztatni.

A szurkolókat viszont ez a legkevésbé sem vigasztalja. Ők mind türelmetlenebbül várják, hogy kedvenc csapatuk ismét győzelmek sorát arassa. Lehetőleg még azelőtt, hogy véget érnének a bajnokságok.