2025. november 29. szombat
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott West Ham United-Liverpool mérkőzés előtt a londoni London Stadionban 2024. december 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Vince Mignott

Volt egy fontos tárgyalása Arne Slotnak a Liverpool vezetőivel

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A csapat kikapott szerdán 4-1-re kikapott a PSV Eindhoventől. Az elmúlt 12 meccsén 9 vereséget szenvedett.

A sajtó válságtanácskozást emlegetett, Arne Slot azt mondta, hogy ugyanolyan beszélgetés volt, mint az érkezése óta a többi. „Harcolunk tovább. Javulnunk kell. Meg kell találnunk a választ arra, hogyan nyerünk meg egy futballmeccset, és közben azt kell tenni, ami ez a klub: küzdeni, együtt harcolni” – mondta a Liverpool edzője.

A csapat játékáról azt mondta, hogy bár vannak jó periódusaik, minden apró hibából gólt kapnak – idézte a Goal.com-ot a hvg.hu.

Sokan kritizálták a sztárok – Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, vagy Ibrahima Konaté játékát. A játékosokról azt mondta, „egyáltalán nem hagytak cserben, de abban egyetértünk, hogy a szint, amit képviseltünk, nem egyezik meg azzal a szinttel, amit megszoktunk és elvárunk. Tavaly, amikor jól mentek a dolgok, akkor is egy-egy játékos került középpontba, már akkor is arról beszéltem, hogy az egész csapat számít, nem egy ember. Most is igaz.”

A Liverpool számára most a tabellán 17. West Ham elleni mérkőzés következik, majd a Sunderland, a Leeds, a BL-ben az Internazionale, majd a Brighton. December 20-án a Tottenham otthonába látogatnak.

