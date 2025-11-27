A sajtó válságtanácskozást emlegetett, Arne Slot azt mondta, hogy ugyanolyan beszélgetés volt, mint az érkezése óta a többi. „Harcolunk tovább. Javulnunk kell. Meg kell találnunk a választ arra, hogyan nyerünk meg egy futballmeccset, és közben azt kell tenni, ami ez a klub: küzdeni, együtt harcolni” – mondta a Liverpool edzője.

A csapat játékáról azt mondta, hogy bár vannak jó periódusaik, minden apró hibából gólt kapnak – idézte a Goal.com-ot a hvg.hu.

Sokan kritizálták a sztárok – Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, vagy Ibrahima Konaté játékát. A játékosokról azt mondta, „egyáltalán nem hagytak cserben, de abban egyetértünk, hogy a szint, amit képviseltünk, nem egyezik meg azzal a szinttel, amit megszoktunk és elvárunk. Tavaly, amikor jól mentek a dolgok, akkor is egy-egy játékos került középpontba, már akkor is arról beszéltem, hogy az egész csapat számít, nem egy ember. Most is igaz.”

A Liverpool számára most a tabellán 17. West Ham elleni mérkőzés következik, majd a Sunderland, a Leeds, a BL-ben az Internazionale, majd a Brighton. December 20-án a Tottenham otthonába látogatnak.