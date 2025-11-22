ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 22. szombat
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) ünnepli gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza harmadik fordulójának Eintracht Frankfurt-Liverpool mérkõzésén Frankfurtban 2025. október 22-én. A Liverpool 5-1-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Arne Dedert

Szoboszlai Dominik csapata súlyos vereséget szenvedett

Infostart / MTI

A kiesés elkerüléséért küzdő Nottingham Forest szervezett védekezéssel és remek helyzetkihasználással 3-0-ra nyert a Liverpool otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában.

A liverpooliak háromgólos vereséget szenvedtek a 11. kör zárótalálkozóján a Manchester City vendégeként is, Arne Slot együttese azzal a tabella nyolcadik helyére csúszott vissza. A címvédő már egy ideje várakozáson alul teljesít, az előző tíz mérkőzéséből mindössze hármat nyert meg, a többit kivétel nélkül elveszítette. A holland vezetőedző a pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, Szoboszlai Dominik valószínűleg újra a jobbhátvéd pozíciójában kap majd szerepet, mivel Conor Bradley sérüléssel bajlódik. Ez aztán így is lett, és mivel Kerkez Milos is kezdő volt, a két szélen magyar játékos szerepelt a hazai védelemben.

A Liverpool, melyben Florian Wirtz sem lehetett ott, sokat támadott az első félidőben, helyzeteket alakított ki, de a Nottingham Forest egy szöglet után vezetést szerzett. Két perccel később növelhette volna előnyét a vendégcsapat - amely a 19. helyről kezdte a fordulót -, de Igor Jesus gólját kezezés miatt nem adták meg. Alig kezdődött el a második félidő, amikor mégis összejött az újabb nottinghami gól, a Liverpool védelme nem tudott tisztázni, a középre passzolt labdára pedig Nicolo Savona érkezett jó ütemben, és gond nélkül a kapuba helyezett. Meddő volt a hazai együttes fölénye, akadoztak a támadásai, alig alakult helyzet a vendégek kapuja előtt. Kerkezt a 68. percben lecserélték, majd a Nottingham egy ellentámadásából újabb gólt szerzett Morgan Gibbs-White révén, ezzel eldöntötte a mérkőzést.

A Ferencvárossal januárban, az Európa Liga alapszakaszának nyolcadik körében megmérkőző vendégcsapat a győzelmével - amely még csak a harmadik volt a PL mostani kiírásában - a 16. helyre lépett előre, míg a Liverpool a 11. pozícióba csúszott vissza.

A klubvilágbajnok Chelsea a forduló nyitányán kétgólos győzelmet aratott a Burnley vendégeként.

Premier League, 12. forduló:

Burnley–Chelsea 0-2 (0-1)

Liverpool–Nottingham Forest 0-3 (0-1)

Bournemouth–West Ham United 2-2 (0-2)

Brighton–Brentford 2-1 (0-1)

Fulham–Sunderland 1-0 (0-0)

Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0-2 (0-0)

később:

Newcastle United–Manchester City 18.30

vasárnap:

Leeds United–Aston Villa 15.00

Arsenal–Tottenham Hotspur 17.30

hétfőn:

Manchester United–Everton 21.00

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik csapata súlyos vereséget szenvedett

premier league

liverpool

nottingham forest

