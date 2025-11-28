Forma–1, alpesi sí, NB I, európai top fociligák – lesz ma minden a tévében

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
14.30: Forma–1, Katari Nagydíj, 1. szabadedzés
17.15: Forma–2, Katari Nagydíj, időmérő edzés
18.30: Forma–1, Katari Nagydíj, sprintidőmérő
20.00: Labdarúgás, Fizz Liga, Nyíregyháza Spartacus FC-DVSC
Sport 1
14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi
Sport 2
13.30: ONE Friday Fights, Bangkok
20.00: Kézilabda, német férfi bajnokság, Eisenach-THW Kiel
Eurosport 1
10.20: Sífutás, világkupa, Ruka, női 10 km, klasszikus stílus
12.05: Északi összetett, világkupa, férfiak, Ruka, síugrás
13.05: Sífutás, világkupa, férfiak, Ruka, 10 km klasszikus stílus
15.05: Északi összetett, világkupa, férfiak, Ruka, 7,5 km kompakt
15.45: Síugrás, világkupa, nők, Falun, HS134
17.45 és 20.45: Alpesisí, világkupa, Copper Mountain, férfi óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam
Eurosport 2
8.00: Curling, Európa-bajnokság, Lohja, férfi elődöntő
13.30: Motorcsónak világbajnokság, Szaúd-Arábia, sprintverseny
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Elche
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Mönchengladbach-RB Leipzig
Match 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Como-Sassuolo