2025. november 29. szombat
Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Las Vegas-i Nagydíján a Las Vegas-i utcai versenypályán 2025. november 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Forma–1, alpesi sí, NB I, európai top fociligák – lesz ma minden a tévében

Infostart / MTI

Újra nyílt a verseny a Forma–1-ben, szabadedzésekkel és sprintfutammal kezdődik a versenyhétvége.

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

14.30: Forma–1, Katari Nagydíj, 1. szabadedzés

17.15: Forma–2, Katari Nagydíj, időmérő edzés

18.30: Forma–1, Katari Nagydíj, sprintidőmérő

20.00: Labdarúgás, Fizz Liga, Nyíregyháza Spartacus FC-DVSC

Sport 1

14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi

Sport 2

13.30: ONE Friday Fights, Bangkok

20.00: Kézilabda, német férfi bajnokság, Eisenach-THW Kiel

Eurosport 1

10.20: Sífutás, világkupa, Ruka, női 10 km, klasszikus stílus

12.05: Északi összetett, világkupa, férfiak, Ruka, síugrás

13.05: Sífutás, világkupa, férfiak, Ruka, 10 km klasszikus stílus

15.05: Északi összetett, világkupa, férfiak, Ruka, 7,5 km kompakt

15.45: Síugrás, világkupa, nők, Falun, HS134

17.45 és 20.45: Alpesisí, világkupa, Copper Mountain, férfi óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam

Eurosport 2

8.00: Curling, Európa-bajnokság, Lohja, férfi elődöntő

13.30: Motorcsónak világbajnokság, Szaúd-Arábia, sprintverseny

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Elche

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Mönchengladbach-RB Leipzig

Match 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Como-Sassuolo

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
