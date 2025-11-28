Forma–1, alpesi sí, NB I, európai top fociligák – lesz ma minden a tévében

Szakíró Lewis Hamiltonról: frusztráció, enerváltság és kiégés jelei láthatók, ennek így nem lesz jó vége

Minden jel arra utal, hogy jelenleg rossz munkahelyi környezet van a Ferrarinál, melynek vezetősége és mérnöki csapata nem tud közös nevezőre jutni a hétszeres brit világbajnokkal – mondta az IndoRádióban Vámosi Péter. Úgy véli, már Charles Leclerc is megelégelte a kudarcsorozatot.