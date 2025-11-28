ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat Taksony
A második helyezett Lando Norris, a McLaren brit versenyzője, győztes ausztrál csapattársa, Oscar Piastri és a harmadik helyezett Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője (b-j) ünnepel a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Spanyol Nagydíjának időmérő edzése után a Barcelona melletti montmelói pályán 2025. május 31-én. A futamot június elsején rendezik.
Nyitókép: MTI/AP/Joan Monfort

Ez a Forma–1-es hétvége akár százszor is fontosabb lehet, mint az utolsó – szakértő

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Az utolsó előtti állomást rendezik most hétvégén az idei Forma–1-es világbajnokságon. A dohai versenyhétvégén sprintfutam is lesz, így maximálisan 33 pont szerezhető. Az összetettben éllovas Lando Norris 24 pontos előnnyel vezet csapattársa, Oscar Piastri és a négyszeres világbajnok Max Verstappen előtt is. Az esélyekről az InfoRádió Vámosi Pétert, a Motorsportol.hu portál főszerkesztőjét kérdezte.

A gumigyilkos dohai pályán sereglik össze a száguldó cirkusz ezen a hétvégén, idén ráadásul utolsó előtti alkalommal.

Mint a hétvégével kapcsolatban Vámosi Péter, a Motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elmondta, most is érvényes lesz a Monacóban már meghozott alkalmi döntés, mely szerint két kiállás kötelező a csapatoknak a boxutcába, de ennek szerinte nem sok értelme volt, mivel a stratégiai lehetőségeket szűkítette, így csak azért nem mondja, hogy unalmas futam vár ránk, mert a pontkülönbség miatt elképesztően nagy a tét, főleg az éllovas Lando Norris számára, de akár könnyen megtörténhet, hogy az lesz a futam végső sorrendje, ami a rendes időmérőjéé a sprintfutam után; azt várja tehát, hogy az időmérős sorrend erősen befolyásolja majd a futamét is, ami az első tíz versenyző sorrendjét illeti.

A vonalvezetés alapján talán a McLarennek kedvezhet ez a pálya, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Max Verstappen Red Bulljában még mindig egy viszonylag friss motor van, amelyet Brazíliában szereltek be az időmérő után. Összességében Vámosi Péter a McLaren előnyét vélelmezi a tavalyi verseny képe alapján, de óriási kérdés, hogyan szól bele a csapat a „játékba” a két pilóta között, „váltig állítják a csapatnál, hogy nem lesz utasítás, nincs első számú versenyző, de maradjunk annyiban, nagyon sokan szkeptikusak ezzel kapcsolatban, Lando Norris lehet a kedvezményezett, a 151. versenye a csapatnál, ő lesz a házi örökranglista élén Lewis Hamilton, Mika Häkkinen, David Coulthardot, Alain Prostot és Ayrton Sennát is megelőzve, ő tehát a leghűségesebb, aminek lehet némi jutalma házon belül”.

A csapatutasítás egyébként szabálytalan, úgyhogy, mint erre Vámosi Péter is felhívja a figyelmet, árgus szemekkel figyeli majd az FIA a McLaren csapatot, egy plusz terhet így máris kaptak a nyakukba.

Max Verstappen pedig várakozásai szerint mindeközben „menni fog, mint egy őrült” ponthátránya lévén, meglátni majd, ez mire lesz elég. Hogy ellene lehet-e mclarenes csapatstratégia annak fényében, hogy Oscar Piastri nem szívesen dolgozik Lando Norris keze alá, arról úgy vélekedett, csak arra építhetnek, hogy a futamon mindketten megelőzik a Red Bull négyszeres világbajnokát, ez elég is ahhoz, hogy vasárnap vb-elsőséget ünnepeljen Lando Norris, pályafutása során először.

„Lando Norris szemszögéből nézve ez a hétvége százszor fontosabb, mint adott esetben a következő hétvége, az utolsó. Neki most kell bebiztosítani a világbajnoki címét. Ha ez bármilyen oknál fogva áttolódik Abu-Dzabira, többesélyes lesz a dolog nemcsak a matematika szerint, hanem akkor pszichológiai tényezők is felléphetnek, amely alapján ő megtörhető” – latolgatta az esélyeket Vámosi Péter.

Ha tehát most nem dől el a vb-cím sorsa, az utolsó futamon háromesélyes és teljesen nyílt is lesz a világbajnokság.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Ez a Forma–1-es hétvége akár százszor is fontosabb lehet, mint az utolsó – szakértő

forma-1

doha

max verstappen

lando norris

oscar piastri

