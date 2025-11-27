Csaknem kétmillió jegy elkelt a 2026-os foci-világbajnokságra

A nemzetközi szövetség (FIFA) szerdai közleménye szerint 212 országból vásároltak belépőt az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő, 48 csapatos tornára.

Kiemelték: a három rendező országból volt a legnagyobb kereslet, őket követte Anglia, Németország, Brazília, Kolumbia, Spanyolország, Argentína és Franciaország.

„Gratulálunk mindenkinek, aki már megszerezte a jegyét. A többieknek december 11-én, csütörtökön, néhány nappal a washingtoni csoportsorsolás után újabb lehetősége lesz a vásárlásra” – mondta Gianni Infantino, a FIFA elnöke.

A csoportsorolást jövő pénteken rendezik. A jegyértékesítés következő szakaszában - amelyre január 13-ig van mód regisztrálni - lesz először mód speciálisan csoportmérkőzésekre, illetve csapatokra vásárolni belépőket. Háztartásonként legfeljebb négy jegy vásárolható mérkőzésenként, és összesen 40 belépő a teljes tornára.