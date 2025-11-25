ARÉNA - PODCASTOK
Milánó belvárosa
Nyitókép: Getty Images / Atlantide Phototravel

Hat orosz szánkóst szántak meg a döntnökök, ott lehetnek az olimpián

Infostart / MTI

A Nemzetközi Szánkószövetség hat orosz sportolónak engedélyezte, hogy induljon a 2026-os téli olimpia sportági kvalifikációs versenyein.

Három női és három férfi szánkósról van szó, akik semleges színekben, egyesben állhatnak rajthoz a februári, olaszországi ötkarikás játékokra selejtező megméretéseken - írta a TASZSZ.

Az oroszok első nemzetközi versenye a tervek szerint egy e heti tesztesemény a leendő olimpiai pályán Cortina d'Ampezzóban, ahol módjuk van kvalifikációs pontok gyűjtésére. A részvételre azt követően kaptak lehetőséget, hogy októberben a nemzetközi Sportdöntőbíróság igent mondott orosz szánkósok semlegesként való indulására nemzetközi viadalokon.

Az orosz szánkósokat az elmúlt három szezonban eltiltották a nemzetközi versenyektől az ukrajnai háború miatt.

inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
