Hat orosz szánkóst szántak meg a döntnökök, ott lehetnek az olimpián

Három női és három férfi szánkósról van szó, akik semleges színekben, egyesben állhatnak rajthoz a februári, olaszországi ötkarikás játékokra selejtező megméretéseken - írta a TASZSZ.

Az oroszok első nemzetközi versenye a tervek szerint egy e heti tesztesemény a leendő olimpiai pályán Cortina d'Ampezzóban, ahol módjuk van kvalifikációs pontok gyűjtésére. A részvételre azt követően kaptak lehetőséget, hogy októberben a nemzetközi Sportdöntőbíróság igent mondott orosz szánkósok semlegesként való indulására nemzetközi viadalokon.

Az orosz szánkósokat az elmúlt három szezonban eltiltották a nemzetközi versenyektől az ukrajnai háború miatt.