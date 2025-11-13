Kikaptak a portugálok, sorsöntő mérkőzés vár a magyarokra – állás, menetrend

A jelenleg pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok számára sorsdöntő lesz az írek elleni budapesti összecsapás.
A portugálok számára egyszerű volt a képlet: újabb győzelmük esetén biztosították volna vb-részvételüket, és a magyarok – akik előzőleg diadalmaskodtak Örményországban – a pótselejtezőt érő második helyen zárnak a kvartettben.
A hazaiak az elejétől fogva keményen harcoltak, és a 17. percben egy szöglet után Troy Parrott fejelt közelről a kapuba. A folytatásban is bátrak voltak, és majdnem növelték előnyüket, ám Chiedozie Ogbene lövése a kapufán csattant. A szünet előtt felpörögtek a vendégek, és komoly helyzeteik is adódtak, azonban a 45. percben Parrott húzott be balról, majd laposan kilőtte a kapu rövid sarkát.
A 61. percben Cristiano Ronaldo szándékos könyöklés miatt piros lapot kapott, így a záró fordulóban biztosan nem léphet pályára.
A folytatásban ellaposodott a játék, az írek jól védekeztek, és a vezérüket vesztett riválisnak nem volt esélye a feltámadásra.
- A magyarok ugyan a portugálok veresége miatt most nem harcolták ki a pótselejtezőt érő második helyet, így viszont az utolsó körben akár a csoportelsőség és a vb-kijutás is elérhető.
- A Rossi-csapat kijut a jövő évi vb-re, ha vasárnap a Puskás Arénában legyőzi az íreket, és a portugálok kikapnak a vendég örményektől.
- Ugyanakkor a gárda a csoport harmadik helyére is visszacsúszhat – és így még a pótselejtezőről is lemarad -, amennyiben az írek nyernek Budapesten.
- Minden más esetben a magyarok másodikok lesznek, és készülhetnek majd a márciusi pótselejtezőre. Azonos pontszám esetén a jobb gólkülönbség döntene.
A magyarok legutóbb 1986-ban jutottak ki világbajnokságra.
A jövő évi vb-t az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezik, és először lesz jelen 48 válogatott. A 12 európai csoportból az első helyezettek jutottak ki a tornára, a másodikok a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.
Eredmények, 5. forduló, F csoport
Írország-Portugália 2-0 (2-0)
gólszerző: Parrott (17., 45.)
piros lap: Ronaldo (61., Portugália)
Örményország-MAGYARORSZÁG 0-1 (0-1)
gólszerző: Varga B. (33.)
A csoport állása
1. Portugália 5 3 1 1 11- 6 10 pont
2. MAGYARORSZÁG 5 2 2 1 9- 7 8
3. Írország 5 2 1 2 6- 5 7
4. Örményország 5 1 - 4 2-10 3
A csoport további programja
6. forduló (november 16.):
MAGYARORSZÁG-Írország, Puskás Aréna 15.00
Portugália-Örményország, Porto 15.00
További eredmények
D csoport:
Franciaország-Ukrajna 4-0 (0-0)
Azerbajdzsán-Izland 0-2 (0-2)
Az állás: 1. (és már kijutott) Franciaország 13 pont, 2. Izland 7 (13-9), 3. Ukrajna 7 (8-11), 4. Azerbajdzsán 1
I csoport:
Moldova-Olaszország 0-2 (0-0)
Norvégia-Észtország 4-1 (0-0)
Az állás: 1. Norvégia 21 pont, 2. Olaszország 18, 3. Izrael 9, 4. Észtország 4, 5. Moldova 1
K csoport:
Andorra-Albánia 0-1 (0-0)
Anglia-Szerbia 2-0 (1-0)
Az állás: 1. (és már kijutott) Anglia 21 pont, 2. (és pótselejtezős) Albánia 14, 3. Szerbia 10, 4. Lettország 5, 5. Andorra 1