Kikaptak a portugálok, sorsöntő mérkőzés vár a magyarokra – állás, menetrend

A jelenleg pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok számára sorsdöntő lesz az írek elleni budapesti összecsapás.

A portugálok számára egyszerű volt a képlet: újabb győzelmük esetén biztosították volna vb-részvételüket, és a magyarok – akik előzőleg diadalmaskodtak Örményországban – a pótselejtezőt érő második helyen zárnak a kvartettben.

A hazaiak az elejétől fogva keményen harcoltak, és a 17. percben egy szöglet után Troy Parrott fejelt közelről a kapuba. A folytatásban is bátrak voltak, és majdnem növelték előnyüket, ám Chiedozie Ogbene lövése a kapufán csattant. A szünet előtt felpörögtek a vendégek, és komoly helyzeteik is adódtak, azonban a 45. percben Parrott húzott be balról, majd laposan kilőtte a kapu rövid sarkát.

A 61. percben Cristiano Ronaldo szándékos könyöklés miatt piros lapot kapott, így a záró fordulóban biztosan nem léphet pályára.

A folytatásban ellaposodott a játék, az írek jól védekeztek, és a vezérüket vesztett riválisnak nem volt esélye a feltámadásra.

A magyarok ugyan a portugálok veresége miatt most nem harcolták ki a pótselejtezőt érő második helyet, így viszont az utolsó körben akár a csoportelsőség és a vb-kijutás is elérhető.

A Rossi-csapat kijut a jövő évi vb-re, ha vasárnap a Puskás Arénában legyőzi az íreket, és a portugálok kikapnak a vendég örményektől.

Ugyanakkor a gárda a csoport harmadik helyére is visszacsúszhat – és így még a pótselejtezőről is lemarad -, amennyiben az írek nyernek Budapesten.

Minden más esetben a magyarok másodikok lesznek, és készülhetnek majd a márciusi pótselejtezőre. Azonos pontszám esetén a jobb gólkülönbség döntene.

A magyarok legutóbb 1986-ban jutottak ki világbajnokságra.

A jövő évi vb-t az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezik, és először lesz jelen 48 válogatott. A 12 európai csoportból az első helyezettek jutottak ki a tornára, a másodikok a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Eredmények, 5. forduló, F csoport

Írország-Portugália 2-0 (2-0)

gólszerző: Parrott (17., 45.)

piros lap: Ronaldo (61., Portugália)

Örményország-MAGYARORSZÁG 0-1 (0-1)

gólszerző: Varga B. (33.)

A csoport állása

1. Portugália 5 3 1 1 11- 6 10 pont

2. MAGYARORSZÁG 5 2 2 1 9- 7 8

3. Írország 5 2 1 2 6- 5 7

4. Örményország 5 1 - 4 2-10 3

A csoport további programja

6. forduló (november 16.):

MAGYARORSZÁG-Írország, Puskás Aréna 15.00

Portugália-Örményország, Porto 15.00

További eredmények

D csoport:

Franciaország-Ukrajna 4-0 (0-0)

Azerbajdzsán-Izland 0-2 (0-2)

Az állás: 1. (és már kijutott) Franciaország 13 pont, 2. Izland 7 (13-9), 3. Ukrajna 7 (8-11), 4. Azerbajdzsán 1

I csoport:

Moldova-Olaszország 0-2 (0-0)

Norvégia-Észtország 4-1 (0-0)

Az állás: 1. Norvégia 21 pont, 2. Olaszország 18, 3. Izrael 9, 4. Észtország 4, 5. Moldova 1

K csoport:

Andorra-Albánia 0-1 (0-0)

Anglia-Szerbia 2-0 (1-0)

Az állás: 1. (és már kijutott) Anglia 21 pont, 2. (és pótselejtezős) Albánia 14, 3. Szerbia 10, 4. Lettország 5, 5. Andorra 1