Háborog Cristiano Ronaldo piros lapja miatt a portugál szövetségi kapitány – videó

"Úgy gondolom, ez egy kissé szigorú ítélet volt. Majdnem hatvan percig a tizenhatoson belül helyezkedett, ahol fogták, húzták, lökdösték, ő pedig nyilvánvalóan megpróbált eltávolodni a védőjétől" - mondta a meccs után a spanyol edző.

Ronaldo az 59. percben először sárga lapot kapott, mert könyökkel eltalálta az írek hátvédjét, Dara O'Shea-t, majd a hosszú percekig tartó videóbírós ellenőrzés után piros lapra módosították az ítéletet.

Martínez hozzátette: elfogadják a döntést, de szerinte a mozdulat durvábbnak tűnt, mint amilyen valójában volt. Ő úgy látta, hogy a csatár az egész testével próbált szabadulni az őrzőjétől, a perdöntő kameraállásból viszont úgy tűnhetett, hogy könyökölt.

Ronaldónak ez volt a 226. válogatott mérkőzése és az első kiállítása.

A portugál kapitány megkérdőjelezte az íreket irányító Heimir Hallgrimsson kijelentését is, miszerint

Ronaldo "irányította a játékvezetőt"

a két csapat októberi, lisszaboni mérkőzésén, amelyet Portugália nyert meg 1-0-ra.

"Az egyetlen dolog, ami miatt keserű a szám íze, hogy az írek szövetségi kapitánya arról beszélt, hogy a játékvezetőket befolyásolják, majd az egyik robosztus középhátvédjük drámaian a földre zuhant, amikor Cristiano megfordult" - mondta az edző.

A portugáloknak tíz pontjuk van, a magyaroknak nyolc, tehát ha a Ronaldót eltiltás miatt nélkülöző portugál csapat vasárnap, az utolsó fordulóban hazai pályán legyőzi Örményországot - amely számára már tét nélküli a találkozó -, akkor kijut a jövő évi világbajnokságra.

Portugália vezeti az F csoportot 10 ponttal, kettővel megelőzve Magyarországot. Írország a harmadik hét ponttal.

A nemzetközi szövetség fegyelmi szabályzata szerint súlyos szabálytalanság esetén legalább két mérkőzésre szóló eltiltás kell kiszabni, vagyis Ronaldónak minden bizonnyal ez volt élete utolsó vb-selejtezője, és valószínűleg ki kell hagynia a világbajnokság első, vagy első és második csoportmeccsét.