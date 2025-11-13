ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök
Marco Rossi szövetségi kapitány az Örményország - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionban 2025. november 13-án. A magyar válogatott 1-0-ra nyert.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

Infostart

Küzdelmes mérkőzésen, kis szerencsével, de megérdemelten győzött a magyar labdarúgó-válogatott örményországi vb-pótselejtezőjén Varga Barnabás fejesgóljával. A találkozót követően a főszereplők értékelték az átélt, kiszenvedett győzelmet. Szalai Attila szerint most csupa döntő mérkőzésre készül a válogatott, az írek elleni vasárnapi is az lehet még, aztán majd pedig a két vb-pótselejtező feltétlenül. Varga Barnabás elárulta, gyorsan vezetés kellett, de nem így tervezték, hogy nem rúgnak még egy gólt, ezért lett izgalmas a vége. Lukács Dániel tudja, miért nem ment be az utolsó örmény helyzet. Marco Rossi is értékelt, nagyon kritikus volt, egy névvel is előhozakodott.

Szoboszlai Dominik 60. válogatottmeccsén, az ő gólpasszából született Varga Barnabás-fejesgóllal 1-0-ra győzött a magyar labdarúgó-válogatott a vendéglátó Örményország ellen vb-selejtezőn, ezzel Marco Rossi csapata bebiztosította a vb-pótselejtezőt érő második helyét, de ezt a portugálok tovább biztosíthatják Írország legyőzésével.

A mérkőzést közvetítő M4 Sportnak a főszereplők nyilatkoztak.

Varga Barnabás (a győztes gólt fejelő csatár): – A legfontosabb a győzelem volt, nem volt könnyű mérkőzés, de erre számítottunk, igyekeztünk gyorsan megszerezni a vezetést. Nem szerettünk volna ennyire visszaállni, szerettünk volna még egy találatot bevinni, de hiába volt a végén is nagy örmény helyzet, megúsztuk. Szerencsére mostanában megtalálnak a beadások, csatárként gólokat kell szereznem, de ez most óriási csapatmunka volt. Jó formában érzem magam, jönnek a gólok, ezzel tudok a legtöbbet segíteni. Szurkolunk este Portugáliának, a mi feladatunkat megtettük, vasárnap pedig megoldunk még egy feladatot odahaza Írország ellen.

Szalai Attila (védő): – Nem volt egy szép mérkőzés, de a lényeg a három pont, ezek a legédesebb győzelmek, amikor a végén sikerül egy nagyot fújni. A második félidőben nagyon felbátorodtak, megjött az önbizalmuk, helyzeteik is voltak, de mi győztünk. Megmondom őszintén, döntő meccsekre készültünk, a mai is az, a vasárnapi is az lehet még, aztán a vb-pótselejtezők két mérkőzése is. Várjuk!

Lukács Dániel (cserecsatár): – Az volt a feladatom, hogy csináljam meg egy az egyben a dolgokat, azt hiszem, hogy sikerült is. Feljebb jöttek az örmények a második félidőben, kicsit magunkra is húztuk őket, ha kicsit feljebb megyünk mind, könnyebb lett volna, lehet, hogy elfáradtunk a végére. Szerencsére kijött a vakond az örményeknek... Várjuk az ír-portugál mérkőzést.

Marco Rossi (szövetségi kapitány): – Ha meg tudtuk volna tartani az első félidei intenzitást a második félidőre, könnyebb mérkőzés lett volna, túl nagy területeket hagytunk. Előfordult, hogy nem voltunk kellőképpen kompaktak. Nem lehet egy mérkőzésnek csak az egyik félidejét jól lejátszani, de ez az én hibám volt, hogy nem hívtam fel a játékosok figyelmét megfelelőképpen, aztán persze a játékosok is ott voltak, akik hibáztak. Voltak olyan egyéni hibák, amelyek akár döntetlenhez is vezethettek volna. Írország ellen győzni szeretnénk, erre játszunk, de egy pont sem sikerül majd, ha úgy játszunk, mint Örményország ellen a második félidőben. A pálya középső harmadában nem voltunk megfelelőek. Tóth Alex hozzáállása mindig jó velünk, de most hibázott egy fontos labda eladásával. A második félidőt ki kell elemeznünk. Ahogy az Eb-n is győztünk Skócia ellen, tudatosítanunk kell, hogy csak magunkra számíthatunk, nem számolok Portugália győzelmével Írországban, Portugália kulcspillanatban ki tudott kapni Grúzia ellen a kontinenstornán.

A magyar válogatott azonnal hazarepül, a gépen tudják majd meg az ír-portugál mérkőzés eredményét.

