Visszatérhetnek az oroszok a nemzetközi vízilabdaéletbe!

Az ukrajnai háború miatt 2022 márciusa óta eltiltott orosz és fehérorosz vízilabdacsapatoknak a vizes sportágak nemzetközi szövetsége (WA) engedélyezte, hogy 2026. január 1-től semleges státuszban visszatérjenek a nemzetközi versenyekre.

A World Aquatics az első szervezet, amely lehetővé teszi oroszok újbóli indulását klasszikus csapatsportágakban. Az engedély a kontinentális versenysorozatokra is vonatkozik.

Jövőre a többi között férfi és női Európa-bajnokságra kerül sor vízilabdában, valamint mindkét nem számára rendez világkupát is a WA. Az oroszok semlegesként kijuthatnak a 2027-es vizes világbajnokságra is, amelynek Budapest lesz a házigazdája.

A semleges státusz azt jelenti, hogy a játékosok nem viselhetik nemzetük színeit, nem hangozhat el az ország himnusza és nem jelenhet meg a zászlaja.