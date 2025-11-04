Megölték a francia női kerékpározás idolját

39 éves korában calais-i otthonában lelőtték Cindy Morvan pályakerékpárost - írja az Eurosport információira hivatkozva a hvg.hu. Az emberölést a sportoló volt férjének barátnője követhette el, aki tettét követően saját autójában öngyilkos lett. Holtteste mellett egy levelet is találtak, amelyben az áll, ő a sportoló gyilkosa.

Cindy Morvan Calais-ban kerékpáriskolát működtetett, tagja volt a francia sportági szövetség nagyköveti csapatának, és sokat tett azért, hogy az észak-franciaországi régióban minél elismertebb legyen a sportág, azon belül is a női kerékpársport.

A szövetség közleménye szerint a sportoló "igazi kerékpárfüggő" volt, versenyzőként is kiemelkedőt alkotott, majd edzőként, sportvezetőként megosztotta a szenvedélyét másokkal, átadta a tudását.

"Nagyon ritka az olyan a női kerékpársportban, akinek sikerül fontos címeket nyernie, és később, a profi pályafutása befejezése után karriert épít a megszerzett tapasztalataiból. A nagykövetek azért vannak, hogy bátorítsák és inspirálják a nőket a kerékpározásra" - fogalmaz a közlés.