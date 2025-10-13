ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
ANTALYA, TURKEY - JUNE 23: Goncalo Oliveira of Portugal in action during a qualifying match within Turkish Airlines Antalya Open Tennis Tournament at Kaya Palazzo Hotel in Antalya, Turkey on June 23, 2019. (Photo by Orhan Cicek/Anadolu Agency/Getty Images)
Nyitókép: Orhan Cicek/Anadolu Agency/Getty Images

A teniszezőt állítása szerint egy csók miatt tiltották el négy évre

Infostart

Goncalo Oliveira közölte: nem tartja magát vétkesnek. Az ügyben eljáró sszakértő szerint viszont a megtalált tiltott szer mennyisége túl magas volt ahhoz, hogy egy egyszerű csókkal átterjedjen.

Pozitív doppingtesztet produkált, ezért négyéves eltiltást kapott egy portugál születésű, de venezuelai színekben versenyző teniszező, Goncalo Oliveira, aki meglepő védekezéssel állt elő. A 24.hu cikkében felidézi, hogy a 30 éves sportoló tavaly novemberben, egy mexikói ATP Tour Challenger-versenyen bukott meg a doppingvizsgálaton, ezért 2025 januárja óta ideiglenes eltiltását töltötte.

A szervezetében metamfetamint találtak, amire Goncalo Oliveira érdekes magyarázatot adott: szerinte egy csók a felelős a történtekért.

Azt állította, hogy egy nővel csókolózott egy manzanillói bárban, és előtte a nő bevett egy tablettát, ami meglehetősen izgatottá tette.

A szer a teniszező elmondása szerint így kerülhetett a szervezetébe. A nő Goncalo Oliveira mellett tanúskodott, de nem volt hajlandó megnevezni a drogot, amit bevett.

Goncalo Oliveira közölte: nem tartja magát vétkesnek, a hosszú csók által került metamfetamin a szervezetébe. A Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség azonban ezt nem találta döntő erejű bizonyítéknak: szakértőjük szerint a tiltott szer mennyisége túl magas volt ahhoz, hogy egy egyszerű csókkal átterjedjen. Az eltiltás miatt Goncalo Oliveira legközelebb 2029 januárjában versenyezhet.

A teniszezőt állítása szerint egy csók miatt tiltották el négy évre

