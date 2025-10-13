ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
Az FTC-Rail Cargo szurkolói a nõi kézilabda NB I 5. fordulójában játszott Gyõri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo mérkõzésen a gyõri Audi Arénában 2025. október 11-én.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Fegyelmi eljárást indít a szövetség a botrányos molinó miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nem sokkal a Magyar Kézilabda Szövetség bejelentése után a győri klub is reagált a lelátón történtekre.

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) fegyelmi eljárást indított a szombati Győr–Ferencváros női bajnoki rangadón történtek miatt. A szövetség honlapján megjelent közlemény szerint a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő győriek 32–17-es győzelmével zárult mérkőzésen történteket a versenybírói kiegészítő jelentés alapján az etikai- és fegyelmi bizottság vizsgálja.

A meccs közben az FTC szurkolóinak egy csoportja olyan molinókat mutatott fel, amelyekből a „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!” mondat állt össze.

Az MKSZ közleményében jelezte: elkötelezett a sportszerű játék és a sportág egészének sportszerűsége mellett, és elítél minden ezzel ellentétes esetet és minden más, jogszabályokba és jóerkölcsbe ütköző cselekedetet.

A győri klub is reagált a történtekre közösségi oldalán. „Nem hagyhatjuk szó nélkül. A mi hitvallásunk a pályán és a pályán kívül is a sportszerűség, a tiszta játék és szurkolás. A szombati meccsen történtek miatt az MKSZ hivatalból eljárást indít, klubunk pedig vizsgálja a további lépések lehetőségét” – írják a posztban.

(A nyitóképen: az FTC szurkolói a női kézilabda NB I 5. fordulójában játszott Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo mérkőzésen a győri Audi Arénában 2025. október 11-én.)

2025. október 13.
Portugál-magyar - két új hiányzó
