Dione Housheer, a Gyõri ETO (j) és Mette Tranborg, az FTC-Rail Cargo játékosa a nõi kézilabda NB I 5. fordulójában játszott Gyõri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo mérkõzésen a gyõri Audi Arénában 2025. október 11-én.
Nyitókép: Krizsán Csaba

Tizenöt góllal nyerte a rangadót a Győr a Ferencváros ellen

Infostart / MTI

A címvédő Győr 32-17-re legyőzte az elmúlt idényben Magyar Kupa-győztes Ferencvárost a női kézilabda NB I szombati rangadóján.

A védekezésről szólt a zöld-fehér rangadó első szakasza, négy perc elteltével szerezte meg az első találatot a fővárosi alakulat. Mindkét együttes francia hálóőre, az ETO-ban Hatadou Sako, az FTC kapujában Laura Glauser remekelt. Korai páros kiállítás és tíz perc után 4-3-as hazai előnyt mutatott az eredményjelző. Az idényben eddig veretlen, a Bajnokok Ligájában is címvédő kisalföldiek gyors gólokkal 6-3-ra távolodtak el. A 18. percben támadásban hét a hat elleni játékra állította át együttesét a Ferencváros kispadjára nyáron kinevezett Jesper Jensen. Ezzel sem volt képes azonban megállítani a győri robogást, a 21. percben, 11-6-nál időt kért a dán tréner, ám csapata továbbra sem tudott elmozdulni a hat találatról, közel tíz percig volt gólképtelen a Ferencváros. A Győr előnye már hét gól is volt, ebből a szünetre egyet tudtak lefaragni a vendégek, akiknek a hosszan videózott dudaszós találata már időn túl esett.

A fordulást követően tovább növelte előnyét a házigazda (16-8), Sako két hétméterest is kivédett, így a 42. percben, 20-10-nél a közönség "rászámolt" a Ferencvárosra. Dragana Cvijic hosszú ápolásra szorult, miután hátulról szabálytalankodtak vele szemben, a Győr azonban kettős emberhátrányban is kitartott. A magas tempót diktáló ETO még inkább eltávolodott (26-12), nem kímélte az összeomlott Ferencvárost Per Johansson együttese. Az ETO már 30-13-ra is vezetett és végül 15 góllal, a vártnál lényegesen nagyobb különbséggel nyerte a rangadót.

Helena Elver nyolc, a Győrben 400. bajnoki gólját megszerző Fodor Csenge és Dione Housheer egyformán öt góllal, a csúcsformában védő Sako 21 hárítással vette ki a részét a kiütéses sikerből. A fővárosiaktól Laura Glauser hat, Janurik Kinga négy lövést védett, a hozzá hasonlóan Európa-bajnoki bronzérmes Simon Petra mind az öt lövését értékesítve lett együttese legeredményesebbje.

Per Johansson bevallotta: nagyon érzelmes volt a találkozó, amely előtt rengeteget dolgoztak együttese védekezésén, így a hét a hat elleni játékon is. Kitért rá, hogy csapatában számos lehetőség rejlik és ezt játékosai meg is tudták mutatni ezen az összecsapáson.

"Ez egy olyan rangadó volt, amire sokáig emlékezni fogunk. Nagyon fontos lépést tettünk a céljaink elérése felé, mondhatjuk, hogy ez egy tökéletes mérkőzés volt" - értékelt a sajtótájékoztatón a svéd tréner.

Jesper Jensen elsőként elnézést kért a szurkolóiktól a csapat teljesítménye miatt. Kiemelte Sako remeklését a Győr kapujában, amelyekkel az első negyedórában meglátása szerint jól teljesítő együttesét görcsössé tette és ezzel nagyot fordított a játék képén.

"Rettentően csalódottak vagyunk. Rengeteg hibánk volt, ez döntött. Ennél sokkal több kellett volna, a tizenöt gólos különbség rengeteg" - fogalmazott.

Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 32-17 (14-8)

lövések/gólok: 45/32, illetve 46/17

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 6/3

kiállítások: 8, illetve 6 perc

