2025. október 11. szombat
A brazilok megmutatták, hogyan kell kontrázni

A Carlo Ancelotti által irányított brazil labdarúgó-válogatott 5–0-ra nyert Szöulban a dél-koreaiak ellen. Vinícius Júnior lőtte a mérkőzés legszebb gólját.

Mateus Cunha után a Real Madrid csatára fejezte be az akciót.

vinícius júnior

nemzetközi labdarúgás

brazil válogatott

