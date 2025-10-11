A brazilok megmutatták, hogyan kell kontrázni

Heves harcok dúlnak a harkivi Kupjanszk utcáin, az oroszok támadási üteme viszont egy kicsit lassult az elmúlt napokban. Úgy néz ki, az orosz erők Donyeck északi részében, Sziverszk és Liman térségében támadnak - Sziverszknél lassan zárul az oroszok műveleti ollója, a várost be akarják keríteni. A Kreml közben ismét elkezdett arról kommunikálni, hogy békülni szeretnének, valószínűleg azért, hogy eltántorítsák Donald Trump amerikai elnököt attól, hogy Tomahawk cirkálórakétákat adjon Ukrajnának. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.