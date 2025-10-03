ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.1
usd:
330.4
bux:
100462.96
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szilágyi Réka a női gerelyhajítás selejtezőjében a budapesti atlétikai világbajnokságon a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. augusztus 23-án.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Kényszerűségből visszavonul a magyar olimpikon sportoló

Infostart

Befejezi sportolói karrierjét Szilágyi Réka Európa-bajnoki negyedik helyezett gerelyhajító.

A 29 éves sportoló Facebook-oldalán közölte döntését. Azt írta: két vállműtét és egy hosszú rehabilitáció után "strukturálisan nincs meg az a mozgástartomány, amire szükségem lenne a folytatáshoz, így búcsúznom kell attól, amit a legjobban szeretek".

Szilágyi Réka 2010-ben kezdte a gerelyhajítást és 2013 óta volt válogatott versenyző. Az Főiskolai és Egyetemi világbajnokságon, illetve korosztályos vb-n is negyedik helyen végzett, szerepelt a tokiói olimpián, hatszor nyert magyar bajnoki címet és karrierje legjobbjaként a 2022-es müncheni felnőtt Eb-n a negyedik lett.

Kezdőlap    Sport    Kényszerűségből visszavonul a magyar olimpikon sportoló

sport

gerelyhajítás

szilágyi réka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Friedrich Merz az újraegyesítés ünnepén: ha Európa sikeres, Németország is sikeres lesz

Friedrich Merz az újraegyesítés ünnepén: ha Európa sikeres, Németország is sikeres lesz

Ha nem is ünnepi előzmények után, de az ünnephez méltó körülmények között emlékezett meg Németország az újraegyesítést. Három és fél évtized telt el az egykori NDK és NSZK 1990. október 3-i egyesülése óta, és ez a nap a német egység napjaként (Tag der Deutschen Einheit) került be a német történelemkönyvekbe.
 

Prőhle Gergely: még 35 év után is látszik a különbség az egykori két német állam között

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe! – díjmentes online előadás

Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe! – díjmentes online előadás

Az árfolyamgrafikon nem csupán vonalak és gyertyák sorozata – a piac kollektív pszichológiájának lenyomata. Aki megtanulja olvasni, annak kezébe kulcs kerül: kulcs ahhoz, hogy felismerje a lehetőségeket, idejében észrevegye a kockázatokat, és tudatosabb döntéseket hozzon a tőzsdén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eddig tűrte, tovább nem: visszacsapott a kritizálóknak a United edzője

Eddig tűrte, tovább nem: visszacsapott a kritizálóknak a United edzője

Ruben Amorim határozottan megvédte rendszerét a Manchester United legendáinak kritikáival szemben, miközben a csapat gyenge teljesítménye miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik rá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Deputy PM Lammy heckled at vigil for Manchester synagogue attack victims

Deputy PM Lammy heckled at vigil for Manchester synagogue attack victims

Lammy, who is also justice secretary, was met with shouts of "shame on you" as he spoke at the event.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 15:11
Wayne Rooney elárulta, kit választana Szoboszlai és Wirtz közül
2025. október 3. 14:48
Európa Liga: brutális játékvezetői döntés
×
×
×
×