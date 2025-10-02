ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök
Dragan Pechmalbec (b) és Nedim Remili, a One Veszprém HC, illetve Dika Mem, Barcelona játékosa (k) a férfi kézilabda klubvilágbajnokság döntőjének One Veszprém HC-Barcelona mérkőzésén az egyiptomi Új Közigazgatási Fővárosban 2025. október 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Hosszam

Kétszeri hosszabbítás után maradt le a Veszprém a klubvilágbajnoki címről

Infostart / MTI

A Veszprém ezüstérmet szerzett az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokságon, mivel kétszeri hosszabbítás után 31-30-ra elveszítette a Barcelona elleni, csütörtöki döntőt.

A bakonyiak a rendes játékidő, majd az első és a második hosszabbítás végén is támadhattak a győzelemért, de egyszer sem jártak sikerrel. Hugo Descat nyolc, Ivan Martinovic és Nedim Remili hat-hat góllal, Rodrigo Corrales 16 védéssel zárt. A túloldalon Aleix Gómez Abello hat, Ian Barrufet öt találattal, Emil Nielsen 27 védéssel vette ki a részét a sikerből.

Az idei volt a 18. klubvilágbajnokság, a Veszprém 2015 és tavaly ősz után harmadszor vett részt a tornán, amelyen az egy évvel ezelőtti sikerét követően ez a második ezüstérme.

