A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által közreadott képen az ezüstérmes Ekler Luca a női 400 méteres síkfutás T38-as kategóriájú döntője után a saint-denis-i Stade de France-ban 2024. szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/MOB/Szalmás Péter

Ekler Luca világcsúccsal aranyérmes távolugrásban

Infostart / MTI

Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán a T38-as kategória távolugró számában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.

A viadal honlapja szerint a szám kétszeres paralimpiai bajnoka (2021, 2024) már a második kísérletével megjavította az eddig is általa tartott rekordot, amely 2022. június 10. óta 582 centiméter volt. A párizsi csúcsnál négy centivel ugrott nagyobbat, majd az ötödik sorozatban még ezt is megfejelte öt centivel, így végül 591-gyel diadalmaskodott.

A TFSE 26 éves atlétája mögött két kolumbiai riválisa végzett a második és harmadik helyen 542, illetve 525 centiméterrel.

Ekler - aki két napja negyedik lett 100 méteres síkfutásban - a 2019-es dubaji, a 2023-as párizsi és a tavalyi kóbei vb után sorozatban negyedszer nyerte meg ezt a számot.

A szerdai versenynapon még Szőllősi István lesz érdekelt a magyarok közül az F20-as kategória súlylökő döntőjében, magyar idő szerint 15.45-től.

világcsúcs

világbajnokság

ekler luca

paraatlétika

