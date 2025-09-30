ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd
BL élőben: Közép-Ázsiában játszik európai kupameccet a Real Madrid

Infostart

Almatiban, természetesen telt ház előtt játssza első 2025 őszi idegenbeli BL-mérkőzését a Real Madrid. A másik 18.45-kor kezdődő mérkőzésen az Atalanta az FC Bruges gárdáját fogadja.

KAJRAT ALMATI–REAL MADRID 0–0: Az egymillió jegyigénylőből a 28 000 szerencsés már a helyén, hamarosan kezdődik a mérkőzés. A Real Madridban David Alaba is bekerült a kezdő csapatba, Bellingham, Rodrygo, Valverde és Carreras mind csak csere.A Kajratban a mindössze 18 éves Sherkhan Kalmurza véd.

ATALANTA–FC BRUGES 0–0: Az olaszok az első forduló legsúlyosabb vereségét zenvedték el két hete, a PSG-től 4–0-ra kikaptak. A belgák viszont remekül kezdtek, 4–0-re verték a Monacót.

KAJRAT ALMATI–REAL MADRID 0–0: A tizedik másodpercben helyzetbe került a kazah csapat, de Courtois magabiztosan védte a fejest. Dasztan Szatbajev fejelt kapura, 18 éves, a jövő nyártól már a Chelsea tagja lesz.

KAJRAT ALMATI–REAL MADRID 0–0: Fölénybe került a Madrid, de még nincsen gól, Vinícius Júnior a kapu mellé emelt, Arda Güler lövése után szögletre pattant a labda.

ATALANTA–FC BRUGES 0–0: Enyhe bergamói fölény, gól nélkül.

KAJRAT ALMATI–REAL MADRID 0–1: Matantuono büntetőt harcolt ki, a kapus talán feleslegesen bántotta. Kalmurza az első fordulóban kivédett egy tizenegyest a Sporting ellen, itt nem tudott védeni. Kylian Mbappé a gólszerző.

ATALANTA–FC BRUGES 0–1: Colisz góljával vezetést szereztek a belgák.

KAJRAT ALMATI–REAL MADRID 0–1: Mbappé óriási kötényt osztott ki az ötösön, de aztán a felső sarok mellé csavart.

