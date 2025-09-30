ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Különleges BL-nap: Liverpool-meccs három magyarral, kínai határnál a Real, sarkkörön túl a Tottenham

Infostart

Nem kevesebb, mint 8602 kilométer van autóúton két kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzés helyszíne között. Még soha nem rendeztek ennyire északon és ennyire keleten BL-meccset. Kazahsztánban, 300 kilométernyire a kínai határtól játszik a Real Madrid, az Északi sarkkörön túl a Tottenham. E kettőn kívül még további hét meccs szerepel a programban, köztük a talán három magyarral rendezett Galatasaray–Liverpool találkozó.

A Real Madrid már vasárnap óta a kazah fővárosban készül a mérkőzésre, nyolcórás közvetlen repülőút után érkezett meg a küldöttség Almatyba, a Hotel Intercontinentalba. A csapat hétfőn már edzett, Federico Valverde vett részt tagjai közül a kötelező sajtótájékoztatón. Arról (is) beszélt, hogy mennyire meglepte őket, s mennyire örülnek, hogy Kazahsztánban is ilyen sokan szurkolnak a Real Madridnak, ennyire népszerű a csapat.

Ezt támasztja alá az is, hogy kazah források szerint valamivel több mint egymillió jegyigénylés érkezett a meccsre, a stadion befogadóképessége, egyébként, 28 000.

Így már nem olyan meglepő, hogy állítólag a feketepiacon 400-500 ezer forintot is elkérnek egy jegyért, de akadnak, akik egymillió fölötti összeget is ajánlanak. A Real Madrid története során először játszik Kazahsztánban, az ellenfél játékosai diadalmas örömujjongásba törtek ki, amikor kiderült, hogy játszhatnak a sorozat rekordbajnokával.

A Xabi Alonso csapatát szombaton 5–2-re legyőző Atlético is pályára lép, mégpedig az Eintracht Frankfurtot fogadva. Érdekes lesz, a két gárda közül melyik mentette át keddre a góllövő formáját, a németek hat gólt szereztek a Borussia Mönchengladbach ellen a Bundesliga legutóbbi fordulójában.

A Chelsea a Benficát fogadja, 2004 óta, illetve a 2007-es első távozás óta mindig megvan annak a pikantériája, amikor José Mourinho vendégként a Stamford Bridge-re látogat. A Különleges ebben a tekintetben tényleg különleges: senki sem nyert nála több trófeát a londoni Kékekkel.

A Liverpool a sérült Federico Chiesa nélkül utazott Isztambulba, a Galatasaray elleni mérkőzésre. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos természetesen ott van a keretben, mint ahogyan az ellenfélnél Sallai Roland is. A Vörösök számára különleges helyszín a török város: ott nyerték meg a BL-döntők történetének egyik legemlékezetesebb csatáját 0–3-ról 2005-ben, az AC Milan ellen.

A Tottenham Hotspur idén már másodszor játszik az Északi sarkkörön túl, Bodö városában. Tavasszal az Európa-liga elődöntőjében mérkőzött, s jutott túl kettős győzelemmel a helyi csapaton. Műfüvön, mert az ottani stadion talaja olyan. Egyébként a város annyira messze van még Oslótól is (1100 kilométernyire), hogy a vonat onnan „felfelé”, azaz északabbra már nem is megy, buszokkal lehet megközelíteni Narvikot.

A keddi programban két találkozó, az Atalanta–Club Brügge és a Kajrat–Real Madrid meccs 18.45-kor kezdődik, a további hét (Galatasaray–Liverpool, Bodö/Glimt–Tottenham, Atlético–Eintracht Frankfurt, Chelsea–Benfica, Internazionale–Slavia Praha, Olympique Marseille–AFC Ajax, Pafosz FC–Bayern München) pedig 21 órakor.

