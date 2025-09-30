Különleges BL-nap: Liverpool-meccs három magyarral, kínai határnál a Real, sarkkörön túl a Tottenham

A Real Madrid már vasárnap óta a kazah fővárosban készül a mérkőzésre, nyolcórás közvetlen repülőút után érkezett meg a küldöttség Almatyba, a Hotel Intercontinentalba. A csapat hétfőn már edzett, Federico Valverde vett részt tagjai közül a kötelező sajtótájékoztatón. Arról (is) beszélt, hogy mennyire meglepte őket, s mennyire örülnek, hogy Kazahsztánban is ilyen sokan szurkolnak a Real Madridnak, ennyire népszerű a csapat.

Ezt támasztja alá az is, hogy kazah források szerint valamivel több mint egymillió jegyigénylés érkezett a meccsre, a stadion befogadóképessége, egyébként, 28 000.

Almaty prepares for a historic night as Kairat host Real Madrid in their first home Champions League clash. Excitement is soaring, tickets are in record demand, and the match marks a milestone for Kazakhstan’s football on the European stage. — The Times of Central Asia (@thetimesoca) September 30, 2025

Így már nem olyan meglepő, hogy állítólag a feketepiacon 400-500 ezer forintot is elkérnek egy jegyért, de akadnak, akik egymillió fölötti összeget is ajánlanak. A Real Madrid története során először játszik Kazahsztánban, az ellenfél játékosai diadalmas örömujjongásba törtek ki, amikor kiderült, hogy játszhatnak a sorozat rekordbajnokával.

Champions League:



How Kairat Almaty squad reacted when they learned they will play Real Madrid at home.



Tonight will be a huge moment for the club and fans in Kazaksthan ??❤️ #GuideSports #ChampionsLeague pic.twitter.com/AHH0rai9Uy — Guide Sports (@_GuideSports) September 30, 2025

A Xabi Alonso csapatát szombaton 5–2-re legyőző Atlético is pályára lép, mégpedig az Eintracht Frankfurtot fogadva. Érdekes lesz, a két gárda közül melyik mentette át keddre a góllövő formáját, a németek hat gólt szereztek a Borussia Mönchengladbach ellen a Bundesliga legutóbbi fordulójában.

A Chelsea a Benficát fogadja, 2004 óta, illetve a 2007-es első távozás óta mindig megvan annak a pikantériája, amikor José Mourinho vendégként a Stamford Bridge-re látogat. A Különleges ebben a tekintetben tényleg különleges: senki sem nyert nála több trófeát a londoni Kékekkel.

A Liverpool a sérült Federico Chiesa nélkül utazott Isztambulba, a Galatasaray elleni mérkőzésre. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos természetesen ott van a keretben, mint ahogyan az ellenfélnél Sallai Roland is. A Vörösök számára különleges helyszín a török város: ott nyerték meg a BL-döntők történetének egyik legemlékezetesebb csatáját 0–3-ról 2005-ben, az AC Milan ellen.

A Tottenham Hotspur idén már másodszor játszik az Északi sarkkörön túl, Bodö városában. Tavasszal az Európa-liga elődöntőjében mérkőzött, s jutott túl kettős győzelemmel a helyi csapaton. Műfüvön, mert az ottani stadion talaja olyan. Egyébként a város annyira messze van még Oslótól is (1100 kilométernyire), hogy a vonat onnan „felfelé”, azaz északabbra már nem is megy, buszokkal lehet megközelíteni Narvikot.

#UCL Matchday! ❄️



?? Bodø/Glimt (A)

? TNT Sports 2

⏰ 20:00pm



We are back in Norway, but this time, it’s for the Champions League…



Score predictions? pic.twitter.com/HvqoPlO76T — HotspurReports. (@hotspurreports) September 29, 2025

A keddi programban két találkozó, az Atalanta–Club Brügge és a Kajrat–Real Madrid meccs 18.45-kor kezdődik, a további hét (Galatasaray–Liverpool, Bodö/Glimt–Tottenham, Atlético–Eintracht Frankfurt, Chelsea–Benfica, Internazionale–Slavia Praha, Olympique Marseille–AFC Ajax, Pafosz FC–Bayern München) pedig 21 órakor.