Marco Rossi keretet hirdet, a Liverpool a BL-ben érdekelt - sport a tévében

M4 Sport
13.00: Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdeti keretét
Sport 1
14.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, alapszakasz, 2. forduló, Atalanta-Club Brugge
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Kairat Almati-Real Madrid
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Chelsea-Benfica
Sport 2
11.30: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, a 7-9. helyért, Handebol Taubaté-Sydney Uni
13.45: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, az 5. helyért, Sarjah SC-Zamalek
15.45: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, elődöntő, Veszprém-Magdeburg
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Páfosz-Bayern München
Eurosport 1
8.50: Kerékpár, Tour of Langkawi, 3. szakasz
14.00: Kerékpár, horvát körverseny, 1. szakasz
Eurosport 2
18.45: Salakmotor, Nemzetek Kupája, elődöntő, Torun
Aréna 4
11.00: Tenisz, ATP-torna, Tokió, döntő
Match 4
8.00 és 11.00: Tenisz, ATP-torna, Peking, elődöntő
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Derby County-Charlton Athletic
Stream: RTL+
21.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Galatasaray-Liverpool