2025. szeptember 30. kedd Jeromos
High Angle Shot Behind Galkeeper Gates: Stadium with Soccer Championship Match. Teams Play, Crowds of Fans Cheer. Football Tournament. Sports Channel Broadcasting Final Game Of The Season.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Marco Rossi keretet hirdet, a Liverpool a BL-ben érdekelt - sport a tévében

Infostart

Élő közvetítések: magyaros Bajnokok Ligája-összecsapás Szoboszlaival, Kerkezzel és Sallaival. José Mourinho visszatér Londonba. A férfi klubvilágbajnokság elődöntőjében a Veszprémnek van jelenése.

M4 Sport

13.00: Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdeti keretét

Sport 1

14.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, alapszakasz, 2. forduló, Atalanta-Club Brugge

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Kairat Almati-Real Madrid

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Chelsea-Benfica

Sport 2

11.30: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, a 7-9. helyért, Handebol Taubaté-Sydney Uni

13.45: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, az 5. helyért, Sarjah SC-Zamalek

15.45: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, elődöntő, Veszprém-Magdeburg

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Atalanta-Club Brugge

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Páfosz-Bayern München

Eurosport 1

8.50: Kerékpár, Tour of Langkawi, 3. szakasz

14.00: Kerékpár, horvát körverseny, 1. szakasz

Eurosport 2

18.45: Salakmotor, Nemzetek Kupája, elődöntő, Torun

Aréna 4

11.00: Tenisz, ATP-torna, Tokió, döntő

Match 4

8.00 és 11.00: Tenisz, ATP-torna, Peking, elődöntő

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Derby County-Charlton Athletic

Stream: RTL+

21.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Galatasaray-Liverpool

Pánik Németországban: drónelhárító központot akar létrehozni a belügyminiszter

Pánik Németországban: drónelhárító központot akar létrehozni a belügyminiszter

Nem először állt elő rendkívüli javaslattal Alexander Dobrindt. A kormányban a kisebbik konzervatív pártot, a CSU-t képviselő belügyminiszter az elmúlt napok feltételezett orosz drónbehatolásai, valamint a civil drónok megszaporodása nyomán indítványozta, hogy a hadsereg szerepvállalásával drónelhárító központot hozzanak létre.
Bazsó Gábor elmondja: Elon Musk a közjó megszállottja vagy hataloméhes szélhámos?

Bazsó Gábor elmondja: Elon Musk a közjó megszállottja vagy hataloméhes szélhámos?

Minden egyes kérdés esetében, amikor Elon Musk mond valamit, mostanra minimum jár neki, hogy végiggondoljuk, nincs-e igaza, de ez nem azt jelenti, hogy ő a Jóisten, és hogy mindenben igaza van – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bazsó Gábor Karotta autópiaci és Elon Musk-szakértő.
 

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
2025.09.30. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air egyik gépe, vészhelyzetet rendeltek el

Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air egyik gépe, vészhelyzetet rendeltek el

A Wizz Air egyik Varsóból Barcelonába tartó járatának kényszerleszállást kellett végrehajtania - írja a lengyel RMF FM.

Gázától Moszkváig: Trump béketervének meglepő mellékhatása lehet

Gázától Moszkváig: Trump béketervének meglepő mellékhatása lehet

Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerint Donald Trump béketervének nemcsak a Gázai övezetben lehet jelentősége, hanem más konfliktusokra is kihatással lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Leaders in Middle East and Europe welcome Trump's Gaza peace plan

Leaders in Middle East and Europe welcome Trump's Gaza peace plan

Donald Trump says if Hamas rejects the plan, Israel will have US backing to "finish the job of destroying the threat" from the armed group.

