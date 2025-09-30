Marco Rossi keretet hirdet, a Liverpool a BL-ben érdekelt - sport a tévében

Minden egyes kérdés esetében, amikor Elon Musk mond valamit, mostanra minimum jár neki, hogy végiggondoljuk, nincs-e igaza, de ez nem azt jelenti, hogy ő a Jóisten, és hogy mindenben igaza van – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bazsó Gábor Karotta autópiaci és Elon Musk-szakértő.