Nagy lépésre készül a Liverpool Szoboszlai Dominikkal

Bár 2028 nyaráig szól Szoboszlai Dominik szerződése az angol élvonalbeli ligát vezető Liverpool FC-vel, a klub már a jelenlegi szezonban meghosszabbítaná Szoboszlai kontraktusát. A sajtóhírek szerint még nem tárgyaltak vele, de már jelezték szándékukat erre – írta az Index.

A Liverpoolhoz közel álló Class Liverpool írta, hogy a klub nyitott a hosszabbításra, sőt akár a jövendő csapatkapitányt is látja a magyar játékosban, egyébként pedig „Szobo és a családja happy a Mersey-parton”.

??? EXCLUSIVE: Dominik Szoboszlai and #LFC in talks over contract extension. Current deal runs till 2028, 24y/o open to a new deal. Liverpool see him as vital and potential future captain. Szobo + family happy on Merseyside. Not advanced, but talks ongoing. W/ @KrrishFT. ? pic.twitter.com/amWrp0ATo6 — Class Liverpool (@ClassLFC) September 21, 2025

A szerződés meghosszabbítása hosszú folyamat, de a profi futballban megszokott, és egyfajta módja annak, hogy jelezzék a labdarúgónak, hogy hosszú távon számolnak vele. Ugyanígy járt el például a Barcelona Pedri vagy a Real Madrid Federico Valverde esetében.

Szoboszlai értékét 80 millió euróra becsüli a mértékadó Transfermarkt az utolsó, május 30-i frissítése szerint, de Arne Slot vezetőedző nyilatkozata alapján 100 millió eurót is érhet a magyar válogatott játékos.

A magyar középpályás 2023 óta 101 tétmeccsen szerepelt a Liverpoolban, 16 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott.