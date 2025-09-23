ARÉNA
Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezőjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Nagy lépésre készül a Liverpool Szoboszlai Dominikkal

Infostart

Csak 2028-ban jár le Szoboszlai szerződése, de a klub annyira elégedett vele, hogy már most meghosszabítaná.

Bár 2028 nyaráig szól Szoboszlai Dominik szerződése az angol élvonalbeli ligát vezető Liverpool FC-vel, a klub már a jelenlegi szezonban meghosszabbítaná Szoboszlai kontraktusát. A sajtóhírek szerint még nem tárgyaltak vele, de már jelezték szándékukat erre – írta az Index.

A Liverpoolhoz közel álló Class Liverpool írta, hogy a klub nyitott a hosszabbításra, sőt akár a jövendő csapatkapitányt is látja a magyar játékosban, egyébként pedig „Szobo és a családja happy a Mersey-parton”.

A szerződés meghosszabbítása hosszú folyamat, de a profi futballban megszokott, és egyfajta módja annak, hogy jelezzék a labdarúgónak, hogy hosszú távon számolnak vele. Ugyanígy járt el például a Barcelona Pedri vagy a Real Madrid Federico Valverde esetében.

Szoboszlai értékét 80 millió euróra becsüli a mértékadó Transfermarkt az utolsó, május 30-i frissítése szerint, de Arne Slot vezetőedző nyilatkozata alapján 100 millió eurót is érhet a magyar válogatott játékos.

A magyar középpályás 2023 óta 101 tétmeccsen szerepelt a Liverpoolban, 16 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott.

