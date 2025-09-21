Győzött a Bajnokok Ligájában a mádi fenegyerek

Juhász Péter 2015 óta tűzoltó Tiszaújvárosban, és most nyert egy fordulót az erős emberek Bajnokok Ligájában – tette közzé a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

A tűzoltó 2017 óta versenye: többszörös magyar bajnok, nemzetközi kupák győztese, és a Strongman Champions League-sorozat replője. Versenyzett már Horvátországtól Finnországon át Dél-Afrikáig, sőt az Arnold Classicon is, ahol a világ legerősebb tűzoltói között bizonyította erejét. Az egyik legendás teljesítménye a 215,5 kilós kőgolyó felemelése.

2025-ben ő lett az első magyar, aki Guinness-világrekordot döntött erősember versenyszámban.

Egy elképesztő, csaknem 650 kilós wheelbarrow-futamot teljesített rekordidőn belül – ezzel örökre beírta a nevét a sportág történetébe.?

2025 szeptember első hétvégéjén Magyarországon rendezték meg az Erős Emberek Bajnokok Ligáját, ahol megnyerte a sorozat egyik fordulóját, a magasba dobást, ahol 22–30 kilogrammos homokzsákokat kellett 430 centiméter magasra átdobni, és összesítésben az egész forduló győztese ő lett.

Ezzel ő az első magyar versenyző, aki valaha győzelmet aratott ebben a sportágban a Bajnokok Ligájában. Nemsokára az Egyesült Államokban áll rajthoz, azután a világdöntő a cél.