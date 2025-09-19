ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek
Vitek Dáriusz, miután győzött a semleges színekben induló fehérorosz Pavel Hlincsuk ellen és bejutott a másnapi döntőbe a horvátországi birkózó világbajnokság férfi kötöttfogású -130 kg-os súlycsoportjának elődöntőjében a Zágráb Arénában 2025. szeptember 18-án.
Nyitókép: Illyés Tibor

Vitek Dárius vb-ezüstérmes lett Zágrábban

Infostart / MTI

A kötöttfogásúak 130 kilogrammos súlycsoportjában Vitek Dárius ezüstérmet nyert a zágrábi birkózó-világbajnokság pénteki napján.

A 25 éves magyar sportoló csütörtökön az első két meccsén három- és ötpontos hátrányból fordított a kirgiz Nurmanbet Rajmalij Ulu, illetve a dél-koreai Li Szengcsan ellen, a következő kettőn pedig taktikus küzdelemben múlta felül az ukrán Mikola Kucsmijt és a fehérorosz Pavel Hlincsukot, így a legnagyobbak között Deák Bárdos Mihály húsz évvel ezelőtti remeklése után volt ismét magyar döntős.

A kétszeres Eb-bronzérmes Viteknek pályafutása első fináléjában már túl nagy falatnak bizonyult az iráni címvédő, Amin Mirzazadeh, aki 7-2-re győzött.

A felek nagy lendülettel vetették magukat a küzdelembe, mindkét fél próbálta ráerőltetni akaratát a másikra, hogy az első intést elkerülje. Erre viszont egyáltalán nem került sor, mert Mirzazadeh kitolási kísérleténél Viteknek sikerült ellépnie és egy billentéssel a földre küldenie a riválisát. A lenti birkózásban megpróbált még fejlefogásból pörgetni, de az ázsiai klasszis kiszabadult és visszafogott, így szépített (2-1). Innentől Mirzazadeh fizikálisan erősebbnek tűnt, kétszer egymás után kitolta a küzdőtérről Viteket, így 3-2-es előnnyel vonulhatott a félperces pihenőre.

Vitek a folytatásban sem talált fogást az ellenfelén, inkább védekezésre szorult. Az aktívabb és kezdeményezőbb Mirzazadeh egy mögé kerüléssel, majd pörgetéssel végleg eldöntötte az összecsapást (2-7). Ötpontos előnyben az iráni birkózó már nem erőltette az akciókat, a magyarnak pedig nem volt kellő ereje és energiája, hogy ledolgozza ötpontos hátrányát, így az utolsó percben már csak egymásnak feszülve álltak a szőnyeg közepén és várták a meccs végét.

„Jól kezdtem, de rosszul folytattam. Az volt a terv, hogy nekiesek és én küldetem le először. Szerencsés szituáció volt, amikor sikerült bebillenteni és mögé ugrani. Megmondom őszintén, túl hamar elfáradtam, nem így terveztem. Az Eb óta fáj a derekam, a pörgetésnél nagyon megszorult, onnan hogy felálltunk, már nem is nagyon tudtam bármit is indítani” – értékelt Vitek, aki úgy vélte, amíg nem fáradt el, addig nem volt erősebb a riválisa. „Neki sikerült tartani ugyanazt a szintet, nekem pedig ment lefele”.

Vitek az egész világbajnokságot tekintve elégedett a teljesítményével még ha most fáj is neki a döntős vereség.

A 77 kilós Fritsch Róbert harmadik helyét követően ez volt a magyar küldöttség második dobogós helyezése a horvát fővárosban.

