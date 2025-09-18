ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Elbúcsúzott az angol Ligakupától a Ferencváros leendő Európa-ligás ellenfele

Infostart / MTI

A Nottingham Forestet a másodosztályban szereplő Swansea City ejtette ki, hazai pályán.

Meglepetésre kiesett az angol Ligakupából a Nottingham Forest, amely a Ferencváros ellenfele lesz az Európa-liga főtáblájának alapszakaszában.

A sorozat honlapja szerint az élvonalbeli együttes – amelynek Ange Postecoglou személyében El-győztes vezetőedzője van – a másodosztályú Swansea City otthonában maradt alul szerdán úgy, hogy a 68. percig 2-0-ra vezetett. A walesi csapat aztán előbb szépített, majd a rendes játékidő ráadásában, a 93. és a 97. percben két gólt is szerzett, így 3-2-es sikerével bejutott a legjobb 16 közé.

A görög származású, ausztrál Postecoglou – aki az előző szezonban megnyerte az El-t Tottenham Hotspurrel – a múlt héten váltotta a kispadon Nuno Espirito Santót, az eddigi két meccsén azonban vereséget szenvedett az együttese, ráadásul úgy, hogy összesen hat gólt kapott.

A magyar bajnoki címvédő január 29-én a Nottingham Forest vendégeként zárja majd az Európa-liga alapszakaszát.

