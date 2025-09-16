ARÉNA
Halász Bence a férfi kalapácsvetés döntőjében a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj versenyen Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központban 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kalapácsvető-vb-döntő ebédre, három magyarral, este BL – sport a tévében

Infostart / MTI

Halász Bencééket nézve még választhatunk is a csatornák között! Este aztán indul a Bajnokok Ligája alapszakasza - egy korábbi BL-döntő "megismétlésével". Mutatjuk a teljes szerdai tévés sportkínálatot.

M4 Sport

12.30: Atlétika, világbajnokság, Tokió

16.30 és 18.00: Birkózás, világbajnokság, Zágráb

Sport 1

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Athletic Bilbao-Arsenal

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Juventus-Borussia Dortmund

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

16.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, alapszakasz, Real Madrid-Olympique Marseille

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, PSV Eindhoven - Royale Union Saint-Gilloise

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Tottenham Hotspur-Villarreal

Eurosport 1

12.30: Atlétika, világbajnokság, Tokió

15.30 és 20.00: Sznúker, Home Nations Series, English Open, 1. forduló

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, Brentford-Aston Villa

