Kalapácsvető-vb-döntő ebédre, három magyarral, este BL – sport a tévében

Noha újabb afgán menekültek befogadásáról vita van a német koalíciós pártok, a CDU/CSU és az SPD között, a Németországban tartózkodó bűnözőknek nyilvánított migránsok kitoloncolásáról sokkal inkább konszenzus áll fenn. Közvetve ezt erősítette meg Alexander Dobrindt konzervatív belügyminiszter, aki szerint erről „technikai szinten” már folynak tárgyalások a tálibokkal.