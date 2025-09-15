ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.43
usd:
331.15
bux:
100654.15
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A későbbi győztes svéd Armand Duplantis a férfi rúdugrás döntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én. A címvédő atléta 6,30 méterrel új világcsúcsot állított fel.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Duplantis a vb-n máris túlugrotta a budapesti világcsúcsát

Infostart / MTI

A svéd Armand Duplantis imponáló versenyzéssel megvédte címét, ráadásul 6,30 méterrel új világcsúcsot állított fel férfi rúdugrásban a tokiói atlétikai világbajnokság harmadik versenynapjának csúcspontjaként.

Kis túlzással a hétfő este a férfi rúdugrás döntőjéről szólt. Duplantisék fináléja kezdődött a legkorábban és a végjáték alatt már minden más esemény véget ért a Nemzeti Stadionban. A program ilyen kialakítása nem volt véletlen, hiszen egyértelműen világcsúcsjavításra lehetett számítani a svéd szupersztártól, azt megelőzően pedig egy magas színvonalú csatára, ami nem is maradt el.

A döntőről mindent elmond, hogy az 5,95 méteres magasságra még nyolcan tettek kísérletet a mezőnyből és négyen át is ugrották. Az aranyért aztán a papírformának megfelelően a görög Emmanuil Karalisz csatázott Duplantisszal. A hat métert mindketten elsőre ugrották, majd 6,10-en a svéd sikerrel, a görög sikertelenül próbálkozott. Karalisz ekkor már lépéskényszerben volt, öt centit emeltetett és csupán egy hajszállal verte csak le a lécet. Duplantis viszont ezen a magasságon sem hibázott, Karalisz 6,20 méteren elrontott ugrásával pedig megvédte címét.

Ezek után jöhetett a rekordkísérlet 6,30 méteren, egy centivel megemelve a budapesti Gyulai Memorialon augusztus 12-én elért világcsúcsát.

A 25 éves ugró elsőre sikertelen, de nagyon biztató kísérletet tett, másodikra pedig első látásra átjutott a léc felett, azonban egy leheletnyivel lehúzta azt. Duplantis ezek után igyekezett nyugtatni magát, ami olyan jól sikerült, hogy az utolsó ugrásánál már érintés nélkül ugrott át a lécen, a stadiont pedig hangrobbanás rázta meg.

Budapest, 2025. szeptember 15. A svéd Armand Duplantis ünnepli győzelmét a férfi rúdugrás döntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én. A címvédő atléta 6,30 méterrel új világcsúcsot állított fel. MTI/Czeglédi Zsolt
Armand Duplantis ünnepli győzelmét a férfi rúdugrás döntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

A nap egyetlen férfi futódöntőjében leginkább arra lehetett számítani, hogy a kétszeres olimpiai bajnok marokkói Szufian el-Bakkali és a párizsi játékokon mögötte második etióp Lamecha Girma között dől majd el a bajnoki cím, arra viszont, ami történt, biztosan nem gondolt előzetesen senki. A verseny gyakorlatilag az utolsó 700 méterig mondhatni eseménytelen kocogásból állt. Akkor aztán Girma ritmust váltott, amivel mindenkit meglepett és több méteres előnybe került. Az utolsó kört így kezdték meg a futók, de aztán Girma előnyét el-Bakkali ledolgozta, a célegyenesre pedig az élen fordult. Amikor már úgy tűnt, biztosan nyerhet, akkor azonban hibázott. Az utolsó akadály ugyanis nagyon rosszul jött ki neki, szinte állásból ugrott át rajta, a lendületvesztést pedig a semmiből megjelenő, óriásit hajrázó új-zélandi Geordie Beamish ki tudta használni, utolérte őt és első helyen dobta be magát a célba, ezzel pedig a vb eddigi talán legnagyobb szenzációját okozta.

A női 100 gátasok fináléja szintén nem várt eredménnyel zárult. Az elképesztően erős mezőnyben gyakorlatilag szinte mind a nyolc sprinternek volt esélye az éremre, az aranyra viszont elsősorban az olimpiai bajnok Masai Russell és a világcsúcstartó Tobi Amusan volt a favorit. A rajt aztán mindkettejüknek gyengére sikerült, ellentétben a svájci Ditaji Kambundjival és az amerikai Grace Starkkal. A nagy hátrányból Amusan folyamatosan jött fel, Starkot meg tudta előzni, a svájci viszont végig koncentrált és gyors maradt, végül 12.24 másodperces országos csúccsal győzött, a nigériai pedig második lett 12.29-cel. Russell a startot követően Amusanhoz hasonlóan zárkózott, az ötödik gáton viszont megbillent, így végül csak a negyedik helyen ért célba Stark mögött.

A női kalapácsvetők fináléja izgalommentesen alakult: a címvédő és olimpiai bajnok kanadai Camryn Rogers kiemelkedett a mezőnyből, öt érvényes kísérletéből néggyel megnyerte volna a versenyt, győztes eredménye 80,51 méter volt.

A világbajnokság keddi versenynapján Halász Bence, Rába Dániel és Szabados Ármin a kalapácsvetés döntőjében, Molnár Attila pedig a 400 méter elődöntőjében lesz érdekelt.

Eredmények:

férfi 3000 m akadály, világbajnok:

Geordie Beamish (Új-Zéland) 8:33.88 perc

2. Szufian el-Bakkali (Marokkó) 8:33.95

3. Edmund Serem (Kenya) 8:34.56

férfi rúdugrás, világbajnok:

Armand Duplantis (Svédsország) 6,30 méter - világcsúcs

2. Emmanuil Karalisz (Görögország) 6,00

3. Kurtis Marschall (Ausztrália) 5,95

női 100 m gát, világbajnok:

Ditaji Kambundji (Svájc) 12.24 másodperc

2. Tobi Amusan (Nigéria) 12.29

3. Grace Stark (Egyesült Államok) 12.34

női kalapácsvetés, világbajnok:

Camryn Rogers (Kanada) 80,51 méter

2. Csie Csao (Kína) 77,60

3. Csang Csia-lo (Kína) 77,10

férfi maraton, világbajnok:

Alphonce Felix Simbu (Tanzánia) 2:09:48 óra

2. Amanal Petros (Németország) 2:09:48

3. Ilias Aouani (Olaszország) 2:09:53

Kezdőlap    Sport    Duplantis a vb-n máris túlugrotta a budapesti világcsúcsát

tokió

rúdugrás

armand duplantis

atlétikai világbajnokság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

Orosz-fehérorosz hadgyakorlat kezdődött a lengyel határ közelében, a NATO keleti védvonalánál. Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense erről is beszélt az InfoRádióban.
 

Moszkva szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal

Orosz verzió: Ukrajna és az EU áll a béke útjában

Új ötlettel jön az Európai Bizottság az orosz vagyonért

A Nyugat új trükköt keres Oroszország ellen: amikor a varázspálca nem villan

Donald Trump: áthidalhatatlannak tűnik a Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet

VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlanul ott bukkant fel a keleti nagyhatalom legújabb repülőgép-hordozója, ahol senki sem számított rá

Váratlanul ott bukkant fel a keleti nagyhatalom legújabb repülőgép-hordozója, ahol senki sem számított rá

Fokozódik a feszültség a vitatott hovatartozású Tajvan és a Dél-kínai-tenger körül, ahol most Kína legnagyobb repülőgép-hordozója is felbukkant – számolt be az Army Recognition.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon dühösek az újpesti szurkolók: saját játékosaikat gyalázták a kiesés után + videó

Nagyon dühösek az újpesti szurkolók: saját játékosaikat gyalázták a kiesés után + videó

Nagyon idegesek a szurkolók, a kilátástalan játék ezúttal kiesést eredményezett a kupában az Újpestnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu does not rule out further strikes on Hamas leaders

Netanyahu does not rule out further strikes on Hamas leaders

At a joint press conference with US Secretary of State Marco Rubio, Netanyahu said every country had the right "to defend itself beyond its borders".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 15. 15:54
Fegyelmi eljárás indult a botrányos meccs miatt
2025. szeptember 15. 13:58
Magyarország rendezi a 2026-os fallabda Eb-t
×
×
×
×