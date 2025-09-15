Duplantis a vb-n máris túlugrotta a budapesti világcsúcsát

Kis túlzással a hétfő este a férfi rúdugrás döntőjéről szólt. Duplantisék fináléja kezdődött a legkorábban és a végjáték alatt már minden más esemény véget ért a Nemzeti Stadionban. A program ilyen kialakítása nem volt véletlen, hiszen egyértelműen világcsúcsjavításra lehetett számítani a svéd szupersztártól, azt megelőzően pedig egy magas színvonalú csatára, ami nem is maradt el.

A döntőről mindent elmond, hogy az 5,95 méteres magasságra még nyolcan tettek kísérletet a mezőnyből és négyen át is ugrották. Az aranyért aztán a papírformának megfelelően a görög Emmanuil Karalisz csatázott Duplantisszal. A hat métert mindketten elsőre ugrották, majd 6,10-en a svéd sikerrel, a görög sikertelenül próbálkozott. Karalisz ekkor már lépéskényszerben volt, öt centit emeltetett és csupán egy hajszállal verte csak le a lécet. Duplantis viszont ezen a magasságon sem hibázott, Karalisz 6,20 méteren elrontott ugrásával pedig megvédte címét.

Ezek után jöhetett a rekordkísérlet 6,30 méteren, egy centivel megemelve a budapesti Gyulai Memorialon augusztus 12-én elért világcsúcsát.

A 25 éves ugró elsőre sikertelen, de nagyon biztató kísérletet tett, másodikra pedig első látásra átjutott a léc felett, azonban egy leheletnyivel lehúzta azt. Duplantis ezek után igyekezett nyugtatni magát, ami olyan jól sikerült, hogy az utolsó ugrásánál már érintés nélkül ugrott át a lécen, a stadiont pedig hangrobbanás rázta meg.

Armand Duplantis ünnepli győzelmét a férfi rúdugrás döntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt

A nap egyetlen férfi futódöntőjében leginkább arra lehetett számítani, hogy a kétszeres olimpiai bajnok marokkói Szufian el-Bakkali és a párizsi játékokon mögötte második etióp Lamecha Girma között dől majd el a bajnoki cím, arra viszont, ami történt, biztosan nem gondolt előzetesen senki. A verseny gyakorlatilag az utolsó 700 méterig mondhatni eseménytelen kocogásból állt. Akkor aztán Girma ritmust váltott, amivel mindenkit meglepett és több méteres előnybe került. Az utolsó kört így kezdték meg a futók, de aztán Girma előnyét el-Bakkali ledolgozta, a célegyenesre pedig az élen fordult. Amikor már úgy tűnt, biztosan nyerhet, akkor azonban hibázott. Az utolsó akadály ugyanis nagyon rosszul jött ki neki, szinte állásból ugrott át rajta, a lendületvesztést pedig a semmiből megjelenő, óriásit hajrázó új-zélandi Geordie Beamish ki tudta használni, utolérte őt és első helyen dobta be magát a célba, ezzel pedig a vb eddigi talán legnagyobb szenzációját okozta.

A női 100 gátasok fináléja szintén nem várt eredménnyel zárult. Az elképesztően erős mezőnyben gyakorlatilag szinte mind a nyolc sprinternek volt esélye az éremre, az aranyra viszont elsősorban az olimpiai bajnok Masai Russell és a világcsúcstartó Tobi Amusan volt a favorit. A rajt aztán mindkettejüknek gyengére sikerült, ellentétben a svájci Ditaji Kambundjival és az amerikai Grace Starkkal. A nagy hátrányból Amusan folyamatosan jött fel, Starkot meg tudta előzni, a svájci viszont végig koncentrált és gyors maradt, végül 12.24 másodperces országos csúccsal győzött, a nigériai pedig második lett 12.29-cel. Russell a startot követően Amusanhoz hasonlóan zárkózott, az ötödik gáton viszont megbillent, így végül csak a negyedik helyen ért célba Stark mögött.

A női kalapácsvetők fináléja izgalommentesen alakult: a címvédő és olimpiai bajnok kanadai Camryn Rogers kiemelkedett a mezőnyből, öt érvényes kísérletéből néggyel megnyerte volna a versenyt, győztes eredménye 80,51 méter volt.

A világbajnokság keddi versenynapján Halász Bence, Rába Dániel és Szabados Ármin a kalapácsvetés döntőjében, Molnár Attila pedig a 400 méter elődöntőjében lesz érdekelt.

Eredmények:

férfi 3000 m akadály, világbajnok:

Geordie Beamish (Új-Zéland) 8:33.88 perc

2. Szufian el-Bakkali (Marokkó) 8:33.95

3. Edmund Serem (Kenya) 8:34.56

férfi rúdugrás, világbajnok:

Armand Duplantis (Svédsország) 6,30 méter - világcsúcs

2. Emmanuil Karalisz (Görögország) 6,00

3. Kurtis Marschall (Ausztrália) 5,95

női 100 m gát, világbajnok:

Ditaji Kambundji (Svájc) 12.24 másodperc

2. Tobi Amusan (Nigéria) 12.29

3. Grace Stark (Egyesült Államok) 12.34

női kalapácsvetés, világbajnok:

Camryn Rogers (Kanada) 80,51 méter

2. Csie Csao (Kína) 77,60

3. Csang Csia-lo (Kína) 77,10

férfi maraton, világbajnok:

Alphonce Felix Simbu (Tanzánia) 2:09:48 óra

2. Amanal Petros (Németország) 2:09:48

3. Ilias Aouani (Olaszország) 2:09:53