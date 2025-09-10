ARÉNA
London, 2012. július 28.Az amerikai Ryan Lochte az aranyémét mutatja az eredményhirdetésen, miután győzött a 2012-es londoni nyári olimpia férfi 400 méteres vegyesúszásának döntőjében 2012. július 28-án. (MTI/EPA/Hannibal Hanschke)
Nyitókép: Hannibal Hanschke

Cseh László riválisa volt, hat olimpiát nyert, most drogelvonókúrán van

Infostart

Ryan Lochte felesége azt állította, hogy kokainmaradványokat talált a házukban, és a hatszoros olimpiai bajnok sztárúszó a gyerekeik előtt is drogozott.

Ryan Lochte 12 olimpiai aranyérmével, közte 6 arannyal minden idők harmadik legeredményesebb úszója, Cseh László nagy riválisa volt 200 és 400 méteres vegyesúszásban, de már a versenyzői pályafutása alatt sem álltak tőle a botrányok, volt doppingeltiltása, eltiltással járó rendbontása, sőt 2018-ban már hathetes alkohol-elvonókúrán is részt kellett vennie.

Később megnősült, három gyermeke született, de továbbra sem kerülték el a botrányok. 2023 novemberében életveszélyes közlekedési balesetet szenvedett, amikor autójával egy szemétszállító teherautónak ütközött, miközben három gyermekéért indult az iskolába. Utólagos elmondása szerint akkor kezdett a kábítószerek rabjává válni, amire végül a házassága is ráment. Ezért költözött be július elején egy elvonókúrára, mai divatos elnevezéssel rehabra – írja az Index.

Tavasszal a felesége benyújtotta a válókeresetet, és állítása szerint kokainmaradványokat talált a házban, sőt olyan helyiségekben is, ahol gyermekeik tartózkodtak. A nő azt is elmondta, hogy férjét tetten érte, amint a gyerekek előtt drogozott. Lochte elismerte, hogy kábítószert fogyasztott otthonában, de azt határozottan tagadta, hogy a gyerekei jelenlétében tette volna. A világsztár úszó végül saját döntésből vonult be egy floridai drogelvonóba.

Augusztus 29-én Lochte kitett egy posztot, amelyben büszkén újságolta, hogy idestova 54 napja tiszta.

Cseh László riválisa volt, hat olimpiát nyert, most drogelvonókúrán van

