Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a labdarúgó Európa-bajnoki selejtező G csoportjában játszott Magyarország - Litvánia mérkőzésen a Puskás Arénában 2023. június 20-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Ír-magyar - Nagy meglepetés Marco Rossi kezdőcsapatában

Infostart / MTI

A vb-selejtezőket Írországban 4-2-3-1-es felállásban kezdi a magyar labdarúgó-válogatott, ha Szoboszlai Dominik inkább védekező feladatokat kap. Tagja a csapatnak Styles Callum és a sokat kritizált Szalai Attila is.

Marco Rossi szövetségi kapitány négyvédős rendszerben küldi pályára a magyar labdarúgó-válogatottat a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatának írországi rajtján.

Az olasz szakvezető a kapuban szokás szerint Dibusz Dénesnek szavazott bizalmat, előtte pedig négy légiós, Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotja a hátsó alakzatot. A nyáron Törökországba szerződött Szalai több mint egy év után lép pályára ismét kezdőként a nemzeti együttesben.

Az összeállítás alapján az ellenfél támadásainak szűrése a szigetországi futballt jól ismerő Styles Callum és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik feladata lesz. Utóbbi így ezúttal a szokottnál hátrébb szerepel majd a válogatottban, amire korábban egyszer volt példa, két éve a litvániai Eb-selejtezőn.

Támadásban Bolla Bendegúznak, Sallai Rolandnak és a Szoboszlai helyén szereplő Tóth Alexnek kell kiszolgálnia a ferencvárosi középcsatárt, az idényt remek formában kezdő Varga Barnabást.

Az ír fővárosban kora délutántól érezhető futballhangulat uralkodott. A pubok már órákkal a kezdés előtt kezdtek megtelni zöldmezes drukkerekkel, sok helyen piros-fehér-zöld és zöld-fehér-narancssárga lufikkal díszítették fel a helyeket a két ország nemzeti színeire utalva. Az utcai árusok is bőven a kapunyitás előtt megjelentek, a szokott emléktárgyak mellett, mint a meccsre készített sál, olyan portékát is kínáltak, melyek jól mutatják, hogy Szoboszlai mekkora sztár lett a brit szigeteken. Olyan kötött sál is kapható volt, melyen nagy betűkkel a neve volt olvasható, a két végén pedig az arcképe és a magyar zászló szerepelt.

Az ír-magyar mérkőzés, amelyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, közép-európai idő szerint 20.45-kor kezdődik a teltházas Aviva Stadionban, amely 2011-ben és tavaly az Európa-liga döntőjének is otthont adott.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Szoboszlai, Styles - Bolla, Tóth A., Sallai - Varga B.

Ír-magyar - Nagy meglepetés Marco Rossi kezdőcsapatában

