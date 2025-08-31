Ízelítőben: F1, FTC, Liverpool – sport a tévében

Az orosz erők folyamatos offenzívát folytatnak szinte a teljes ukrán frontvonal mentén, és a "stratégiai kezdeményezés" az ő kezükben van - jelentette ki Valerij Geraszimov, az orosz vezérkar főnöke szombaton a Reuters szerint. Az ukránok ezt cáfolják, sőt, azt állítják, egy területen az ukrán csapatok körülzárták az orosz egységeket. Az éjszakai orosz dróntámadások miatt vasárnapra 29 ezer fogyasztó maradt áram nélkül Ukrajnában. A háború fontosabb eseményeiről ebben a ciküünkben számolunk be a nap folyamán.