2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligájának alapszakaszának hetedik fordulójában játszott Liverpool FC-LOSC Lille mérkőzésen a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. január 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Ízelítőben: F1, FTC, Liverpool – sport a tévében

Infostart

Másfél tucat focimeccse, Forma–1, darts, tenisz, kerékpár, jégkoron, triatlon és kézilabda is szerepel a vasárnapi élő kínálatban.

M4 Sport

14.25: Forma-1, Holland Nagydíj, futam

17.15: Labdarúgás, NB I, ETO FC Győr-Nyíregyháza

19.45: Labdarúgás, NB I, Debrecen-Ferencváros

M4 Sport+

14.45: Kézilabda, férfi NB I, Balatonfüred-Ferencváros

16.30: Triatlon, vb-sorozat, Franciaország, férfi sprintverseny

Sport 1

14.45: Kézilabda, német bajnokság, Füchse Berlin-Bergischer HC

19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Alverca-Benfica

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Rio Ave-SC Braga

Sport 2

15.00: Jégkorong, Bajnokok Ligája, Frölunda-Lausanne

18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Genclerbirligi-Fenerbahce

Eurosport 1

17.45: Tenisz, US Open

11.40: Autósport, Porsche Szuperkupa, Hollandia, 1. futam

12.45: Hegyikerékpár, világkupa, nők, Haute-Savoie

14.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 9. szakasz

Eurosport 2

16.30: Tenisz, US Open

14.45: Hegyikerékpár, világkupa, férfiak, Haute-Savoie

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-West Ham United

17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Arsenal

19.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Crystal Palace

Spíler 2

16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Villarreal

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Athletic Bilbao

21.20: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-FC Barcelona

Arena 4

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Dynamo Dresden-Schalke

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Wolfsburg-Mainz

19.00: Darts, European Tour, Antwerpen

Match 4

13.00: Labdarúgás, skót bajnokság, Rangers FC-Celtic FC

15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Manchester City

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-Juventus

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Udinese

Kezdőlap    Sport    Ízelítőben: F1, FTC, Liverpool – sport a tévében

labdarúgás

forma-1

kézilabda

sportműsor

sport a tévében

