2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
Cristiano Ronaldo, a portugál válogatott csapatkapitánya sajtóértekezleten vesz részt a Lisszabon közelében lévő Oeirasban 2023. szeptember 6-án. Portugália szeptember 8-án Szlovákia ellen játszik labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzést a J csoportban Pozsonyban.
Nyitókép: MTI/EPA-LUSA/Rodrigo Antunes

Ronaldo újabb rekordot ért le, de utána nagyon szomorú volt

Infostart / MTI

Kereken századik gólját szerezte szaúdi együttesében, az al-Nasszrban Cristiano Ronaldo szombaton, így pályafutása ötödik csapatában lett "százados" a portugál labdarúgó - írta vasárnap az IFFHS.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy hasonló rekordja nincs másnak, és a jelenleg is aktív játékosok közül még kettő, a brazil Neymar és a lengyel Robert Lewandowski mondhatja el magáról, hogy három csapatában is elérte a százas gólhatárt.

A 40 éves Ronaldónak ez a válogatottban (138 gól), a Manchester Unitedben (145), a Real Madridban (450) és a Juventusban (101) sikerült az al-Nasszr előtt.

A szombati, tizenegyesből szerzett találatának azonban nem örülhetett felhőtlenül, mivel csapata a rendes játékidőben nem bírt az al-Ahlival (2-2) a szaúdi szuperkupáért kiírt, Hongkongban rendezett mérkőzésen, a tizenegyes-párbajban pedig az ellenfél bizonyult jobbnak 5-3-ra.

