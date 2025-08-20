Tóth Dávid: éremért megy a férfi kajaknégyes a világbajnokságon

„Jól sikerült a főpróba, ha nevezhetjük így a magyar bajnokságot” – értékelt Tóth Dávid szövetségi kapitány. Nem minden vb-induló vett részt a versenyen, mivel csak vezetői jóváhagyással lehetett elindulni a magyar bajnoki címért a hétvégén. A kajakosok közül Kopasz Bálint és Varga Ádám nem volt ott, de például a női egyesben versenyző Csikós Zsóka sem vett részt a magyar bajnokságon.

A szövetségi kapitány szerint

akik részt vettek a versenyen, azok jó formában vannak.

„A férfi négyes is nagyon jó pályát ment az előfutamban és a döntőben is. A férfi páros esetében is azt lehetett látni, hogy jó úton halad az egység, és bízom benne, hogy a női páros is egy olyan állomást tudhat maga mögött, amely által még jobb formában érkezhet meg a jövő heti világbajnokságra” – mondta Tóth Dávid.

A férfiaknál teljesen másik egység indul a világbajnokságon, mint az Európa-bajnokságon, Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor állt most rajthoz. De ez egy szerencsés helyzet, mert mind az Eb-négyes, mind a vb-négyes nagyon eredményesen szerepelt a két tavaszi világkupaversenyen.

„Azután sor került még egy pályamenésre, amit az Opavszky Márk által vezényelt négyes nyert meg, így ez a négyes fog indulni a világbajnokságon, míg a másik négyes az Eb-n indult. Bízom benne, hogy ez a jó pár hetes edzőtáborozás, ami a srácok háta mögött van, még jobban összekovácsolta őket, és egy még eredményesebb egységet fogunk látni, mint a májusi vk-versenyeken” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

A célkitűzések komolya velük kapcsolatban a világbajnokságon, a kapitány nagyon bízik benne, hogy az érmes helyek valamelyikéért szállnak harcba.

„Nehéz bármit mondani,

nagyon sűrű a mezőny. A férfi kajak szakág az egész kajak-kenu sportágban az, ahol a legkisebb különbségek vannak, ahol a legnagyobb csaták alakulnak ki.

Ez különösen igaz a páros és a négyes csapathajós olimpiai versenyszámokra. Nem szeretnék esélyt latolgatni, de nyilván abban bízik mindenki, köztük én is, hogy az érmes helyek valamelyikét meg fogják tudni szerezni, ezért szállnak vízre. Én nagyon bízom a srácokban” – mondta.

Kihagyja a szezont az olimpiai bajnok Tótka Sándor, aki viszont elindult az országos bajnokságon. Ez egy előre tervezett dolog volt. Ahogy a kapitány fogalmazott, „a szezon elején Sanyi jelezte, hogy nem veszt részt az idei versenysorozatban, de ez alól a magyar bajnokság kivétel.Ott tényleg elindult, és láthattuk, hogy egyáltalán nincsen rossz formában, pedig jóval kevesebb edzésen vett részt idén, mint a versenytársak. Nagyon erős formát tudott mutatni, és a jövő évre minden probléma nélkül vissza fog tudni térni teljes erőbedobással és ott lesz a legjobbak között” – vélekedett Tóth Dávid szövetségi kapitány az InfoRádióban.