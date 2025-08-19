ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.82
usd:
337.37
bux:
106326.14
2025. augusztus 19. kedd Huba
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA

Idegenben különösen veszélyes csapat látogat ma este a Ferencvároshoz

Infostart

Bár a Ferencváros keretének piaci értéke több mint a kétszerese a Qarabagénak, az elemző oldalak –nagyon pici különbséggel bár, de – az azeri bajnokot tartják esélyesebbnek a továbbjutásra. Abban szinte minden elemző egyetért, hogy ez lehet az idei BL-rájátszás legszorosabb csatája. Az első felvonás ma este kilenc órakor kezdődik a Groupama Arénában.

Olyan csapattal találkozik ma este a Ferencváros a Bajnokok Ligája-selejtező playoff körében, amely – a Fradihoz és az előző ellenfélhez, a Ludogorechez hasonlóan – hosszú évek óta valamelyik európai sorozat főtábláján szerepel. A Qarabag FC látogat a Groupama Arénába.

Az azeri futball zászlóshajója 2014 ősze óta jellemzően az Európa-liga főtábláján szerepel, a két kivételt a 2017–2018-as BL-, illetve a 2021–2022-es Konferencia-liga szereplés jelentette. Az előző kiírásban a Ferencvárosnál gyengébben szerepelt a második számú sorozat főtábláján, a nyolc mérkőzéséből hetet elveszített, csak a norvég Bodö/Glimt ellen nyert, ráadásul idegenben.

A mostani sorozatban – a Ferencvároshoz hasonlóan – már biztos a helye legalább az Európa-liga főtábláján, de ha megnyeri a magyar bajnok elleni párharcot, nyolc év után ismét a BL-ben szerepelhet.

Az elmúlt hetekben jó formát mutatott, két selejtezőkörben szerepelt, mind a négy meccsét megnyerte, de kétségtelenül nála – és egyébként a Ferencvárosnál is – gyengébb ellenfelekkel szemben. A 2025–2026-os BL-selejtezők második körében az ír Shelbourne-nel játszott, és döntötte már el gyakorlatilag az első, a dublini mérkőzésen a továbbjutást. A Zöld-foki-szigetek válogatottjába tartozó, egyébként a mostani keretben az egykori Fradi-játékossal, a brazil Kady Borgesszel együtt a legmagasabb összegre, 2,5 millió euróra taksált Leandro Andrade szerezte az első gólt, majd az ukrán Olekszij Kascsuk a másodikat, az azeri Noriman Akhudzade pedig a harmadikat. A hazai visszavágót már csak 1–0-ra nyerte meg a Qarabag, egy öngóllal.

A 3. selejtezőkörben – ahol a Ferencváros a Ludogoreccel játszott – a román FCSB gárdáját kiejtő, észak-macedón FK Shkëndija volt a következő ellenfél. Ott is a kinti mérkőzésen eldőlt már a továbbjutást, Szkopjéban Toral Bagramov belőtt a mérkőzés elején egy tizenegyest, s azzal 1–0-ra nyert a csapata. A visszavágón még nagyobb különbség volt a két csapat között, 5–1-re nyert a Qarabag, Akhundadze és Leandro Almeida ismét szerzett gólt, miként eredményesnek bizonyult Kady Borges és a montenegrói Marko jankovics is. (Egy gól öngólból esett.) Leandro Almeida volt egyébként az előző idényben a Qarabag házi gólkirálya.

A selejtezőbeli gólszerzők felsorolása is sejteti: nemzetközi csapat az azeri bajnok, sok légióssal. A Shkëndija elleni bakui mérkőzésen nyolc ország nyolc légiósa kezdett, nem volt köztük a másik ex-fradista, a Dinamo Zagrebtől kölcsönvett Samy Mmaee, aki négyszeres magyar bajnok.

A csapatnál az állandóságot leginkább az edző, Gurban Gurbanov képviseli, aki 2008 óta dirigálja a csapatot, 2013 óta csak egyszer (2020–2021) nem nyert bajnoki címet, csak második lett. Természetesen ő volt a vezetőedző, amikor három évvel ezelőtt, 3–1-re nyert a Qarabag a Ferencváros ellen a BL-selejtezőben, Budapesten. Az akkori első gólt szerző francia-marokkói Abdellah Zoubir most is a csapat egyik kulcsjátékosa, a duplázó, szenegáli Ibrahima Wadji a nyáron visszatért Franciaországból Azerbajdzsánba, de szerencsére nem a Qarabaghoz.

A Qarabag keretének piaci értéke 24,8 millió euró, a Ferencvárosé 51,2 millió. Ugyanakkor az elemzések alapján 52:48 arányban az azeri csapat a párharc esélyese.

Kezdőlap    Sport    Idegenben különösen veszélyes csapat látogat ma este a Ferencvároshoz

labdarúgás

ferencváros

bl-selejtező

qarabag

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Óvatos derűlátás támadt Berlinben

Óvatos derűlátás támadt Berlinben
A német kancellár szerint a hétfői washingtoni egyeztetéseken elért eredmények felülmúlták előzetes várakozásait. Emmanuel Macron viszont el kell kerülni Pandora szelencéjének kinyitását.
 

Bern vagy Budapest? Így kivételeznének az orosz elnökkel

Szergej Lavrov elárulta, hogy miét kérnek a békéért cserébe

Csizmazia Gábor: minden jel arra mutat, hogy Vlagyimir Putyin az időt húzza

Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin és Donald Trump

Emmanuel Macron: "nem látom, hogy Putyin elnök most békét akarna"

Kiderült Giorgia Meloni egyik titka – videó

Épp estére üthet be a durva idő

Épp estére üthet be a durva idő

Szerdán, augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre kell készülni, kora estétől azonban az ország északnyugati felében nő a záporok, zivatarok esélye - írta a HungaroMet Zrt. a közösségi oldalán oldalán.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kína drasztikus lépésre készül: túltermelési válság söpör végig az országon

Kína drasztikus lépésre készül: túltermelési válság söpör végig az országon

A kínai ipari minisztérium újabb egyeztetést tartott a napenergia-ipar képviselőivel, ahol a túlkapacitás csökkentése és a szélsőséges árverseny megfékezése volt a fő téma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni

Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni

Némely támogatás igényléséhez elég az SNI-státuszt igazolni, más támogatásokhoz viszont már orvosi igazolás is szükséges lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

The US president says Russia's Vladimir Putin would face a "rough situation" if he doesn't co-operate in the peace process.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 19. 13:30
Elhagyja a Ferencváros labdarúgócsapatát az egyik legnagyobb ász
2025. augusztus 19. 10:18
Maratoni közvetítés a történelmi MotoGP Magyar Nagydíjról
×
×
×
×