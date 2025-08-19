Idegenben különösen veszélyes csapat látogat ma este a Ferencvároshoz

Olyan csapattal találkozik ma este a Ferencváros a Bajnokok Ligája-selejtező playoff körében, amely – a Fradihoz és az előző ellenfélhez, a Ludogorechez hasonlóan – hosszú évek óta valamelyik európai sorozat főtábláján szerepel. A Qarabag FC látogat a Groupama Arénába.

Az azeri futball zászlóshajója 2014 ősze óta jellemzően az Európa-liga főtábláján szerepel, a két kivételt a 2017–2018-as BL-, illetve a 2021–2022-es Konferencia-liga szereplés jelentette. Az előző kiírásban a Ferencvárosnál gyengébben szerepelt a második számú sorozat főtábláján, a nyolc mérkőzéséből hetet elveszített, csak a norvég Bodö/Glimt ellen nyert, ráadásul idegenben.

A mostani sorozatban – a Ferencvároshoz hasonlóan – már biztos a helye legalább az Európa-liga főtábláján, de ha megnyeri a magyar bajnok elleni párharcot, nyolc év után ismét a BL-ben szerepelhet.

Az elmúlt hetekben jó formát mutatott, két selejtezőkörben szerepelt, mind a négy meccsét megnyerte, de kétségtelenül nála – és egyébként a Ferencvárosnál is – gyengébb ellenfelekkel szemben. A 2025–2026-os BL-selejtezők második körében az ír Shelbourne-nel játszott, és döntötte már el gyakorlatilag az első, a dublini mérkőzésen a továbbjutást. A Zöld-foki-szigetek válogatottjába tartozó, egyébként a mostani keretben az egykori Fradi-játékossal, a brazil Kady Borgesszel együtt a legmagasabb összegre, 2,5 millió euróra taksált Leandro Andrade szerezte az első gólt, majd az ukrán Olekszij Kascsuk a másodikat, az azeri Noriman Akhudzade pedig a harmadikat. A hazai visszavágót már csak 1–0-ra nyerte meg a Qarabag, egy öngóllal.

A 3. selejtezőkörben – ahol a Ferencváros a Ludogoreccel játszott – a román FCSB gárdáját kiejtő, észak-macedón FK Shkëndija volt a következő ellenfél. Ott is a kinti mérkőzésen eldőlt már a továbbjutást, Szkopjéban Toral Bagramov belőtt a mérkőzés elején egy tizenegyest, s azzal 1–0-ra nyert a csapata. A visszavágón még nagyobb különbség volt a két csapat között, 5–1-re nyert a Qarabag, Akhundadze és Leandro Almeida ismét szerzett gólt, miként eredményesnek bizonyult Kady Borges és a montenegrói Marko jankovics is. (Egy gól öngólból esett.) Leandro Almeida volt egyébként az előző idényben a Qarabag házi gólkirálya.

A selejtezőbeli gólszerzők felsorolása is sejteti: nemzetközi csapat az azeri bajnok, sok légióssal. A Shkëndija elleni bakui mérkőzésen nyolc ország nyolc légiósa kezdett, nem volt köztük a másik ex-fradista, a Dinamo Zagrebtől kölcsönvett Samy Mmaee, aki négyszeres magyar bajnok.

A csapatnál az állandóságot leginkább az edző, Gurban Gurbanov képviseli, aki 2008 óta dirigálja a csapatot, 2013 óta csak egyszer (2020–2021) nem nyert bajnoki címet, csak második lett. Természetesen ő volt a vezetőedző, amikor három évvel ezelőtt, 3–1-re nyert a Qarabag a Ferencváros ellen a BL-selejtezőben, Budapesten. Az akkori első gólt szerző francia-marokkói Abdellah Zoubir most is a csapat egyik kulcsjátékosa, a duplázó, szenegáli Ibrahima Wadji a nyáron visszatért Franciaországból Azerbajdzsánba, de szerencsére nem a Qarabaghoz.

A Qarabag keretének piaci értéke 24,8 millió euró, a Ferencvárosé 51,2 millió. Ugyanakkor az elemzések alapján 52:48 arányban az azeri csapat a párharc esélyese.