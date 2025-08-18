ARÉNA
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Nyitókép: Liverpool FC/YouTube

Arne Slot jellemzést adott Kerkez Milosról

Infostart / MTI

A Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője dicsérte, de egyben bírálta is a magyar játékost az angol bajnok pénteki Premier League-mérkőzése után.

A holland szakember a klub honlapján beszélt - amint azt az m4sport.hu szemlézte - a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert találkozón bemutatkozott új igazolásokról.

"Kerkez Milos minden párharcba úgy megy bele, mintha az élete múlna rajta, ami egy nagyszerű tulajdonság, de ha egy olyan jó szélső ellen játszol, mint Antoine Semenyo, és már van egy sárga lapod, az kockázatos. Különösen akkor, ha tudod, hogy Andy Robertson is velünk van, ez a magyarázat a cseréjére" – mondta Slot, aki a 60. percben hívta le a pályáról a magyar válogatott védőt.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset a Liverpoolban, míg a kapus Pécsi Ármint nem nevezték az idénynyitóra.

