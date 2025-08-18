Arne Slot jellemzést adott Kerkez Milosról

A holland szakember a klub honlapján beszélt - amint azt az m4sport.hu szemlézte - a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert találkozón bemutatkozott új igazolásokról.

"Kerkez Milos minden párharcba úgy megy bele, mintha az élete múlna rajta, ami egy nagyszerű tulajdonság, de ha egy olyan jó szélső ellen játszol, mint Antoine Semenyo, és már van egy sárga lapod, az kockázatos. Különösen akkor, ha tudod, hogy Andy Robertson is velünk van, ez a magyarázat a cseréjére" – mondta Slot, aki a 60. percben hívta le a pályáról a magyar válogatott védőt.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset a Liverpoolban, míg a kapus Pécsi Ármint nem nevezték az idénynyitóra.