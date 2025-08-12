ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 12. kedd
digital generated image
Nyitókép: lupengyu/Getty Images

A Villarreal bérletesei ingyen utazhatnak Miamiba, a Barcelona elleni bajnokira

Infostart / MTI

A spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő Villarreal bejelentette, hogy a bérletes szurkolói ingyen utazhatnak az FC Barcelona elleni bajnoki mérkőzésre decemberben Miamiba.

A klub kedden közölte, hogy azok, akik nem akarnak vagy nem tudnak elutazni a találkozóra, húsz százalék kedvezményt kapnak a bérletük árából.

A spanyol sportági szövetség (RFEF) hétfőn jóváhagyta, hogy a 17. fordulóban esedékes összecsapást - amelynek a kiírás szerint a Villarreal a házigazdája - december 20-án az Egyesült Államokban rendezzék, emellett azonban szükség van a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) engedélyére is.

A Miamiban rendezendő találkozó a spanyol élvonal első mérkőzése lenne amerikai földön. Először 2018-ban merült fel, hogy a Barcelona és a Girona közötti La Liga-meccsnek a floridai nagyváros adjon otthont, de akkor nem jött össze a mérkőzés "kihelyezése" a tengerentúlra.

Az RFEF, a FIFA és az UEFA ellenállásába ütközött, így sikertelennek bizonyult az a 2019-es próbálkozás is, amely az Atlético Madrid és a Villarreal bajnokijának színhelyét tette volna át az Egyesült Államokba.

labdarúgás

barcelona

villareal

A Ferencváros az első 90 perc gól nélküli döntetlene után telt ház előtt fogadja a bolgár Ludogorecet a BL-selejtező 3. fordulójában, a Groupama Arénában.
Az orosz–ukrán háború jelenlegi állásáról, Donald Trump amerikai elnök ezzel kapcsolatos lehetséges stratégiájáról beszélt Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában a péntekre tervezett alaszkai csúcstalálkozó apropóján. Szóba került az is, hogy mekkora esély van arra, hogy az ukránok valóban területet engedjenek át, illetve hogy meddig tarthatnak ki ebben a háborúban.
 

Egyre több beszámoló jelenik meg arról, hogy az orosz erők Pokrovszktól északra több kilométer mélyen behatoltak az ukrán védelmi vonalakba, reálissá téve azt a forgatókönyvet, hogy nyugatról is elkezdik szorongatni a Kramatorszk-Szlavjanszk tengelyt. Pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Az európai vezetők igyekeznek meggyőzni az amerikai elnököt, hogy ne dőljön be orosz kollégája ígéreteinek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Magyar utasok is érintettek lehetnek, akik erre a részre terveztek utazni, vagy itt terveztek átszállni távolabbi úti célok felé.

The US president will speak to Ukraine's leader in a call on Wednesday, two days before "one-to-one" talks with Putin.

