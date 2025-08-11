ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.77
usd:
340.95
bux:
104190.64
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke megnyitja az igazgatótanács ülését a szervezet lausanne-i székházában 2022. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Laurent Gillieron

Díszdoktori címet kap a NOB volt elnöke

Infostart / MTI

Thomas Bachot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) korábbi elnökét a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) díszdoktorává avatják jövő hét szerdán.

A TF honlapjának hétfői beszámolója szerint az ünnepélyes eseményre az államalapítás ünnepén 10.30-tól kerül sor az egyetem Athén termében. Bach vívóként az 1976-os montreali olimpián aranyérmet nyert a nyugatnémet tőrcsapat tagjaként, emellett világbajnoki címet is szerzett. A NOB-ot 2013-tól idén júniusig irányította.

A díszdoktori cím a legnagyobb elismerések egyike, amelyet egy egyetem adományozhat olyan személyeknek, akik kiemelkedő érdemeket szereztek saját szakterületükön, vagy jelentős hatást gyakoroltak az intézmény értékrendjével összhangban álló területekre. "Thomas Bach díszdoktorrá avatása nemcsak a TF nemzetközi elismertségét erősíti, hanem szimbolikus üzenet is:

az egyetem elkötelezett az olimpiai eszme, a sportszakmai kiválóság és a globális sportdiplomácia iránt.

Az esemény lehetőséget teremt a hallgatók és oktatók számára, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek a nemzetközi sportélet egyik legmeghatározóbb alakjával, és első kézből nyerjenek betekintést az olimpiai mozgalom jövőjébe" - áll a közleményben.

Korábban a TF díszdoktorává avatták többek között Lord Sebastian Coe kétszeres olimpiai bajnok középtávfutót, a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságának elnökét, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezetőjét; Juan Antonio Samaranch spanyol sportdiplomatát, a NOB 1980 és 2001 közötti elnökét; valamint Jacques Rogge belga sportvezetőt, a NOB 2001 és 2013 közötti elnökét.

Kezdőlap    Sport    Díszdoktori címet kap a NOB volt elnöke

testnevelési egyetem

thomas bach

díszdoktor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áll a bál, kockázatos irányváltással vádolják a német kormánykoalíciót

Áll a bál, kockázatos irányváltással vádolják a német kormánykoalíciót
Valószínűleg Friedrich Merz sem számított arra, hogy saját pártjában, a CDU-ban, de a kisebbik keresztény pártban, a CSU-ban is bírálatokat vált ki múlt pénteki döntése a Gázai övezetben bevethető izraeli fegyverek további szállításának azonnali leállításáról. Eközben Merznek akadt egy váratlan támogatója is.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Az ukrán katonai hírszerzés drónjai álltak az Ukrajnától 2000 kilométerre, az orosz Komiföldön található olajfinomító elleni vasárnapi támadás mögött az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint. A létesítmény az orosz haderő üzemanyag-ellátását segítette. Az ukrán dróntámadás egy olajtartályt vett célba, és szivárgást okozott, de megrongáltak egy benzin előállítására használt egységet is. Mindeközben az orosz haderő tegnap Zaporizzsja városát támadta két irányított légibombával, legalább 20-an megsérültek. Az akcióban egy buszpályaudvar és egy klinika is megrongálódott. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyógyszerészekre zúdult a betegek haragja az EESZT 48 órás leállása után

Gyógyszerészekre zúdult a betegek haragja az EESZT 48 órás leállása után

Az EESZT kétnapos leállása után volt, ahol a gyógyszerészeket hibáztatták a betegek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will try to get back territory for Ukraine in talks with Putin

Trump says he will try to get back territory for Ukraine in talks with Putin

The US president says talks with Putin on Friday will be a "feel-out meeting" aimed at urging Russia to end the war in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 18:38
Bajba került a nyíregyházi focicsapat
2025. augusztus 11. 13:45
„Lehetetlen” gól született a magyar harmadosztályban – videó
×
×
×
×