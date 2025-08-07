Furcsa csíkokkal a mezén lépett pályára Dibusz Dénes a századik nemzetközi kupameccsén – de a csíkoknak nem volt közük a jubileumhoz. Mivel Dibusz a csapatkapitány, ő vonult be elsőnek a BL harmadik selejtezőkörében megrendezett meccsen, így még feltűnőbbek voltak a fekete csíkok rajta.

Kiderült ennek az oka: a csíkkal a Tippmix feliratot takarták le – írta a telex.hu. A hírportál szerint Bulgáriában liberalizált a sportfogadási piac, a Ludogorecet is ilyen cég támogatja.

A magyar állami cégnek viszont nincs engedélye bulgáriai megjelenésre, ezért kellett leragasztani a mezen a feliratot fekete csíkokkal.

A magyarországi visszavágón valószínűleg a bolgárok nem viselhetik majd az eredeti mezszponzoruk nevét. A Fradi-játékosok közül azért csak Dibusz mezén kellett takarni, mert ez a szponzor a mezőnyjátékosok mezein nem szerepelt.

Volt már hasonlóra példa magyar meccsen: amikor a skót Hibernian volt a Videoton vendége az Európa-ligában, ők sem reklámozhatták az egyik brit fogadóirodát a mezeiken.

A Fradi egyébként idegenben 0-0-t játszott bolgár ellenfelével, a visszavágó jövő kedden lesz az Üllői úton. A győztes a negyedik selejtezőkörben a Qarabag–Shkendija párharc továbbjutójával játszik.