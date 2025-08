Manhercz Krisztián: helyén kell kezelni a vb-ezüstöt, az arany sem jelentett volna kikövezett utat

Női csapatunkhoz hasonlóan a magyar férfi vízilabda-válogatott is ezüstérmesként zárta a szingapúri világbajnokságot, miután a döntőben 15–13-ra kikapott Spanyolországtól. Varga Zsolt csapata csak Alvaro Granadoséktól szenvedett vereséget a tornán, öt győzelem és két vereség a mérleg. Spanyolország a csoportkörben 10–9-re nyert a mieink ellen. A magyar válogatott csapatkapitánya, Manhercz Krisztián igazi vezéregyéniség volt végig, és nagyszerű teljesítménye nem maradt elismerés nélkül, hiszen beválasztották a világbajnokság All Star-csapatába.

Manhercz Krisztián az InfoRádióban azzal kezdte az értékelést, hogy szerinte mind a női, mind a férfi válogatott megérdemli a gratulációt, bár hozzátette, hogy ő személy szerint nagyon csalódott volt az elveszített döntő után. Egy kicsit úgy érezte magát a tornán, mintha egy tündérmese szereplői lennének, és egészen a fináléig így is alakultak a dolgok. Mint fogalmazott, hatalmas, körömrágós csatákat vívtak meg, több magyar játékos is extra teljesítményt nyújtott, és azt gondolta, hogy a döntőben képesek lesznek „megfejelni” mindezt, de ezúttal nem jött össze a végső siker. Hozzátette: sokáig ott voltak a világbajnoki cím kapujában, az ellenfél azonban most jobb volt. Úgy véli, „egy ilyen utazás során természetes, hogy néha vannak bukkanók”, de nem gondolja, hogy nagy tragédia történt volna. A Ferencváros játékosa felidézte, hogy az ő karrierjében „ennél jóval nagyobb bukkanók is voltak”, összességében jó eredménynek tartja a vb-ezüstöt.

Varga Zsolt szövetségi kapitány korábbi nyilatkozataira hívta fel a figyelmet, amelyekben a szakember többször hangsúlyozta, még a munka elején járnak, és sokat kell még fejlődniük a magyar játékosoknak, mert a fő cél, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpiára kialakuljon egy nagyon erős keret. Manhercz Krisztián szerint a szingapúri vb csak az egyik állomása volt a négyéves olimpiai ciklusnak, ennek megfelelően

a helyén kell kezelni az ezüstérmet, mint ahogy az aranyat is a helyén kellett volna kezelni, mert az sem jelentette volna azt, hogy ki van kövezve az út Los Angelesig.

A magyar válogatott csapatkapitánya szerint minden magyar vízilabdázónak az az álma, hogy olimpiai bajnok lehessen, és azt látta az elmúlt fél év alatt a játékostársain, hogy ennek szellemében akarnak még jobbak lenni, mindenki arra törekszik, hogy fejlődjön.

A Ferencváros vízilabdázója megjegyezte: bizonyos szituációkban a szívnek és a küzdelemnek kell dominálnia, de azt tapasztalta, hogy nagyon sokat fejlődtek az elmúlt hónapokban a taktikai és a fizikális felkészültség terén is. Mint mondta, talán a nézők is láthatták az elmúlt napokban, hogy „egy nagyon szerethető csapat állt össze”, melynek tagjai nagy elánnal küzdenek egymásért. Véleménye szerint megvannak az alapok, melyekre lehet építkezni, de az is jól látható, milyen hibákat kell majd kijavítani a jövőben.

Úgy érezte, az utóbbi időben jobb volt a hangulat a csapaton belül, mint a párizsi olimpia előtt és a játékok alatt, de hozzátette, hogy nem volt ezzel különösebb gond tavaly sem. Kiemelte, hogy a jó morál jó csapatmunkát eredményez, és ebben mindenképpen előre tudtak lépni.

A szingapúri vb fontosabb meccsein többször érezte azt, hogy egy-egy pozitív megjegyzés, a másik segítése nagy löketet adott akkor, amikor a gépezet kicsit akadozott.

Bár Varga Zsolt csapata szenzációs játékkal a horvátokat és az olimpiai címvédő szerbeket is legyőzte a vb-döntőbe vezető úton, Spanyolországtól kétszer is kikapott a tornán. Manhercz Krisztián elmondta: a spanyolok 2022-ig hasonló időszakot produkáltak, mint mostanában a magyar válogatott, vagyis eljutottak a legjobb négyig vagy a döntőbe a nagy tornákon, de az arany nem jött össze nekik. Azóta azonban rutinosabb lett a spanyol csapat, és 2022 óta nyert két-két világbajnokságot és világkupát, valamint egy Európa-bajnokságot.

Manhercz Krisztián szerint a spanyolok „nagyon okosan menedzselték le” a végjátékot a mostani vb-csoportmeccsen és a döntőben is. A magyar válogatott a csoportkörben három perccel a mérkőzés vége előtt még vezetett ellenük, és a döntő utolsó negyedét is egygólos előnnyel várták a mienk, a véghajrát azonban mindkét esetben a spanyolok bírták jobban. Az olimpiai bronzérmes pólós úgy véli, a spanyol válogatott most még előrébb tart, bár nagyon közel tudtak kerülni hozzájuk, és „nincs miért búslakodni”, összességében azért megérdemelten lett övék a világbajnoki cím.

A következő, 2027-es világbajnokságot Budapesten rendezik. Manhercz Krisztián hangsúlyozta: innentől a fejlődésre és a csapatépítésre kell koncentrálni. Több fiatal is tagja a keretnek, akik két év alatt sokat javulhatnak, és vélhetően további új arcok is feltűnnek majd a válogatottban, ugyanis sok tehetség kopogtat a csapat ajtaján. Az FTC vízilabdázója úgy fogalmazott, a szingapúri vb-n néhányan már berúgták az ajtót, és arra számít, lesznek követőik. Azt gondolja, jó, ha van egészséges rivalizálás és pozícióharc. „Biztos vagyok benne, hogy a lehető legjobb válogatott fog majd menni minden egyes világeseményre. A 2027-es budapesti világbajnokságon ott leszünk az esélyesek között, sőt akár a végső győzelem is meglehet” – tette hozzá Manhercz Krisztián.