Lenyűgözte a liverpooliakat Kerkez Milos bemutatkozása

A Preston North End ellen (3–1) Szoboszlai Dominik kezdett, az első félidőben játszott, egy gólpasszt adott. Pécsi Ármin a kispadon ült, nem jutott játéklehetőséghez. Kerkez Milos a második játékrészre váltotta a görög Kosztasz Cimikaszt, egyébként Andy Robertsonnal együtt került pályára, de az előző évek első számú balhátvédje a védelem közepén futballozott.

Az X-en írt róla az egyik a meccset a helyszínen néző szurkoló: „Ha valaha is tudni akarod, mi a láberő a futballban, akkor nézd meg Kerkez Milost. Hihetetlen, ahogy felszántja a földet. Megtiszteltetés itt ülni és nézni, ahogy fel-alá fut a szélen. És elég gyorsnak kell lenned, hogy kívülről meg tudd kerülni.”

If you ever want to know what leg power is in football then watch Milos Kerkez. The way he gobbles up ground is unbelievable. It’s a privilege sat here watching him run up and down this flank. And you’re gonna have to be pretty quick to get on the outside of him. #LFC ?? pic.twitter.com/pyuYd77diJ