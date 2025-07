„Van egy régi szabály, amit az elnök úr most átlépett” – reagált Csányi Sándor szavaira Kubatov Gábor

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke a Nemzeti Sportnak adott interjújában kitért a Paks–FTC Magyar Kupa-döntőn a személyét ért verbális támadásokra is. „A Ferencváros ultrái édesanyámról is megemlékeztek nem éppen pozitív kontextusban. Még ha nem is a Ferencváros elnöke, a Facebookon igen aktív Kubatov Gábor szervezte ezt a gyalázkodást, talán akkor is joggal vártam volna el, hogy mint a klub első embere és az egyik politikai párt vezető személyisége – aki egyébként a nyilatkozatai szerint száműzni szeretné az obszcenitást a lelátókról – elhatárolódjon ettől a megnyilvánulástól. Az, hogy ezt nem tette meg, meggyőződésem szerint nem csak az ő, de a klubja és a politikai közössége szégyene is” – fogalmazott Csányi Sándor.

Kubatov Gábor erre először úgy reagált, hogy a közösségi oldalán megosztotta a ferencvárosi drukkerek egyik ismert rigmusát: „Mi akkor is bajnokok leszünk, egész világ hogyha ellenünk, ez a Naprendszer legjobb csapata, imádjuk őt drága Fradika”. Az FTC elnöke nem sokkal később a FradiMédia YouTube-csatornáján már bővebben kifejtette véleményét Csányi Sándor megszólalásával kapcsolatban. Kubatov Gábor azt mondta, meglepte és szíven ütötte az MLSZ elnökének személyeskedő hangneme, mert érzése szerint eddig jó viszonyt ápoltak. „Ha problémánk volt, akkor azt egymással, privátban beszéltük meg. Végül is ismerjük egymás telefonszámát. Nem a sajtón keresztül üzengetünk egymásnak, ezúttal sem ezt vártam tőle. Úgy érzem, nem érdemeltem meg Csányi Sándortól ezt a stílust ennyi idő után” – jegyezte meg.

Kubatov Gábor az interjúban arra is kitért, fájlalja, hogy a vitába így került bele az a politikai közösség, amelynek a tagja. „Van egy régi szabály, amit az elnök úr is idáig betartott és én is, hogy a sportpályára, a labdarúgásra nem vetül rá a politika” – közölte a Fidesz országgyűlési képviselője, aki kiemelte: ő mindig azt az álláspontot képviselte, hogy

„a politikát távol kell tartani a sporttól, amennyire csak lehet. Ezt a szabályt az elnök úr most átlépte, amin csodálkozom.”

„Ez különösen fájó volt számomra, mivel Csányi Sándor pontosan tudja, hogy ez a politikai közösség, ez a kormány a magyar sportot megmentette, és hatalmas kockázatot vállalt, legfőképpen a labdarúgásban, annak fejlesztése, emelése érdekében. Ezért ezt a közösséget, egy ilyen ügy miatt támadni, hogy is mondjam, nem túl méltányos” – mondta a klubvezető.

Csányi Sándor a sportnapilapnak adott interjúban kérdőre vonta Kubatov Gábort, amiért szerinte nem szólalt fel az FTC szurkolói ellen, amikor az MLSZ elnökének az édesanyját szidalmazták a kupadöntőn. Kubatov Gábor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, évek óta hangoztatja, hogy az obszcén megnyilvánulásokat ki kell tiltani a futballstadionokból. Az FTC elnöke kijelentette: elítéli az obszcenitást. Ugyanakkor nehezményezi, hogy az MLSZ sosem kommunikálta, hogy a Ferencváros mennyire példamutató ebben a témában, és azt is fájlalja, hogy nem álltak be mögé, amikor erre nagy szükség lett volna.

„Egyetlen olyan interjút sem olvastam, amiben az MLSZ pozitív hangnemben nyilatkozott volna például a vénaszkennerről, amit bevezettünk a stadionunkban.

Akkor sem jelent meg az MLSZ egyik képviselője sem, amikor 1500-an tüntettek a házam előtt.

Természetesen, elítélek minden obszcén megnyilvánulást, de ők sosem voltak velem bajtársiasak, akkor én most miért legyek az velük?” – kérdezte Kubatov Gábor.