Így köszönt el Xabi Alonso, aki nagyon gyorsan, nagyon nehéz feladatot kap

A baszk edző, a Real Madrid korábbi játékosa vasárnap, a Borussia Dortmund elleni bajnoki mérkőzésen elbúcsúzott a Bayer Leverkusen szurkolóitól. A csapat az utolsó fordulóban Mainzban játszik majd.

Hétfőre és keddre szabadnapot adott Xabi Alonso a játékosainak, akik számára már tét nélküli lesz az utolsó meccs, a csapat mindenképpen másodikként zárja a Bundesliga 2024–2025-ös idényét.

Az edző egyébként, vélhetően utolsó hazai sajtótájékoztatóján, arra a kérdésre, hogy a Leverkusenben megélt időszaka összevethető-e számára Isztambullal (ott nyert BL-t a Liverpoollal), Dél-Afrikával (ott lett világbajnok) vagy éppen Lisszabonnal (ott pedig a Madriddal lett BL-győztes), diplomatikusan így felelt: „Ha úgy érzed, hogy valami fontosnak vége az életedben, az különlegessé válik. Amit itt hagyok a Bayer Leverkusennél, az nagyon különleges. Örökre fontos része lesz az életemnek, és fontos szerepet fog játszani edzőként való fejlődésemben. Életem egyik legfontosabb időszaka. Amit az elmúlt szezonban megtapasztaltam, az megmarad a nagy Bayer-történetben.” A 2023–2024-es idényben a Bayer Leverkusen veretlenül nyerte meg a Bundesligát és a Német Kupát, s második lett az Európa-ligában. Az egész idényben egyetlen vereséget szenvedett.

Bár korábban úgy volt, hogy Santiago Solari vezeti majd a csapatot az Egyesült Államokban, a friss hírek szerint Xabi Alonso lesz a Real Madrid edzője a klubvilágbajnokságon.

Az új edző (a Marca szerint nem is volt más lehetősége) vállalta, hogy már a klubvilágbajnokságon is vezeti a „fehéreket”.

Real Madrid have always planned for Xabi Alonso to be their manager at the Club World Cup… and they also want Trent Alexander-Arnold to be there.



Xabi will start new chapter at Madrid with Club World Cup, as reported — he's ready to start working immediately.