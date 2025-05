Xabi Alonsót már a klub-vb előtt kinevezik a Real Madridnál – sajtóhír

Június elsejétől Xabi Alonso lesz a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője – írja az Index Fabrizio Romano olasz transzferguru értesülése alapján.

A Real Madrid az eddigi vezetőedző, Carlo Ancelotti elbúcsúztatása után a tervek szerint nem tervez átmeneti megoldást a poszton, hanem a Bayer Leverkusent elhagyó baszk szakembert nevezi ki. Ez azt jelenti, hogy már a nyári klubvilágbajnokságon is Xabi Alonso irányíthatja a 15-szörös BEK/BL-győztest.

Fabrizio Romano információi szerint Xabi Alonso hároméves szerződést köt a Real Madriddal, miután szóban már minden részletben megállapodtak egymással a felek. A hivatalos bejelentés a következő napokban történhet meg.

