Vakmerő újoncok, McLaren-áttörés és az elnyűhetetlen címvédő – ezt várja a szakértő az idei F1-es szezontól

Magyar idő szerint pénteken hajnali fél háromkor az első szabadedzéssel hivatalosan is elkezdődik a 2025-ös Forma–1-es szezon Melbourne-ben. A 2024-es évhez hasonlóan idén is 24 versenyhétvégét rendeznek december 7-ig, a jubileumi 40. Magyar Nagydíj augusztus 3-án lesz.

A Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban emlékeztetett, hogy legutóbb 2019-ben indult Ausztráliában az F1-es idény, azóta a 2020-as évet leszámítva – amikor a koronavírus-járvány miatt júliusig nem rendeztek futamokat – rendre Bahreinben bőgtek fel először a motorok. A melbourne-i Albert Parkban található pálya alapvetően egy hibrid aszfaltcsík utcai és beépített részekkel.

A szakértők természetesen már hetek óta találgatják, hogy kik lehetnek a teljes szezon legfőbb esélyesei, Vámosi Péter szerint azonban a melbourne-i pálya különleges adottságai miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni az erősorrendről az alapján, hogy mi lesz az Ausztrál Nagydíj végeredménye.

A szakíró megjegyezte: teljes képet igazán csak akkor kapunk, ha a legnagyobb sztárokat láttuk már versenyezni mind lassú kanyarokkal teletűzdelt, sűrűn beépített pályákon, mind olyan különleges utcai pályákon, mint például a dzsiddai. Vámosi Péter hozzátette: a jelenlegi számítások szerint

a McLaren versenytempóban körülbelül három tizedmásodperccel veri a mezőnyt, viszont egy-egy körön belül több kihívója is lehet Lando Norrisnak és Oscar Piastrinak.

Az egyik ilyen aspiráns Charles Leclerc, illetve a szakértő szerint a Mercedes is „nagyon összeszedte magát” a rövid téli szünet alatt.

A Mercedesnél Andrea Kimi Antonelli szerződtetése némi bizonytalansági faktort is jelent, hiszen az olasz pilóta újonc a Forma–1-ben, tavaly egy szinttel lejjebb, a Forma–2-ben a hatodik helyen zárta az összetett pontversenyt. Vámosi Péter szerint az már most látszik, hogy nagyon elszánt, dolgozik benne a bizonyítási vágy, néha azonban túlzottan is vehemens, így még akár az is benne van a pakliban, hogy „a nagy akarásnak nyögés lesz a vége”. Andrea Kimi Antonellinek Ayrton Senna az eszmei és a versenyzői példaképe, illetve további érdekesség, hogy idén a Mercedes olasz versenyzőjének 12-es lesz a rajtszáma, amit az 1994-ben elhunyt háromszoros brazil világbajnok is használt 1985 és 1988 között. „Sok szám tetszett, de a 12-es különleges számomra, mert egy bálványomé is ez volt. Az F4 óta ezt használom, mindig jól jött, szóval nincs okom változtatni” – indokolta döntését Andrea Kimi Antonelli a Mercedes hivatalos honlapjának adott interjúban.

Vámosi Péter úgy véli, egyik újoncot sem lehet leírni, a szezon első futamain nyilvánvalóan megkülönböztetett figyelem szegeződik majd rájuk, hamarosan élesben is megmutathatják, mire képesek. „Közvetlenül a szezon előtt nem botorság kijelenteni, hogy nagyon jó képe van a jelenlegi mezőnynek” – jegyezte meg a Motorsport Online főszerkesztője.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen már többször, egymástól nagyon eltérő körülmények között is bizonyította nagyszerű kvalitásait, illetve igazi esőmenőnek számít a holland pilóta, így ha adott esetben a vasárnapi futamon leszakad az ég Melbourne-ben, a szombati időmérőn nem is feltétlenül kell neki a legjobb rajtpozíciót megszereznie a hőségben ahhoz, hogy aztán másnap legyen esélye akár a végső győzelemre is. Az előrejelzések szerint ugyanis

pénteken és szombaton száraz idő várható Melbourne környékén, vasárnap délelőttre viszont hatalmas esőzésre van kilátás, és nagy kérdés, hogy eláll-e a csapadék a verseny rajtjára.

Vámosi Péter úgy fogalmazott, Max Verstappen „lubickol” a vizes pályákon, nagyon jól alkalmazkodik az esőhöz, amit a tavalyi Brazil Nagydíjon is bizonyított, amelyen elsőként ért célba. A szakíró szerint az a győzelem volt a negyedik világbajnoki cím megszerzésének egyik kulcsmomentuma.

Lando Norris nagy esélyes, de van egy komoly hiányossága

A szezonnyitón természetesen sok múlik majd az autóbeállításokon és azon is, hogy ki milyen ütemben vált gumit, alkalmazkodva az időjárási körülményekhez. A szakértő szerint nem lesz mellékes az sem, hogy az említett újoncok hogyan reagálnak az esetleges esős időre. Ha túl bátran belemennek egy-egy szituációba, bármikor lehet baleset és jöhet a piros zászló, ha viszont „elóvatoskodják a versenyzést”, akkor nagy hátránya is kerülhetnek, hiszen az F1 jóval nagyobb tempót követel meg, mint a Forma–2.

Vámosi Péter szerint a hazai pályán versenyző Oscar Piastri az Ausztrál Nagydíj nagy esélyese, aki a napokban tett nyilatkozatai alapján optimista és nagyon bízik a jó hétvégi szereplésben. Az egész szezonra vonatkozóan viszont úgy véli, hogy Lando Norris dominál majd, és a brit pilótát nevezte meg a világbajnoki cím első számú várományosaként. A szakíró szerint egyrészt azon múlik Lando Norris végső sikere, hogy kell-e szezon közben komolyabb fejlesztéseket végezniük a McLaren mérnökeinek a kihívók – elsősorban Charles Leclerc és Lewis Hamilton – esetleges előretörése miatt, másrészt

azon is sok múlhat, hogy „fejben mennyire tudja magát összerakni” Norris.

Bár a Motorsport Online főszerkesztője jelenleg Lando Norris világbajnoki címét tartja a legvalószínűbbnek, úgy véli, mentálisan erősebb nála a csapattársa, Oscar Piastri, illetve nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy van a mezőnyben egy rutinos, sok sikert megélt versenyző, aki mindig „kőkemény, kibillenthetetlen és a legnehezebb helyzetekben még akár egy rosszabb autóval is tud menni a győzelemért”. Ő pedig nem más, mint Max Verstappen.