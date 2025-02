Szoboszlai Dominik már megint hatalmasat ment, szinte mindenhol a meccs embere lett

A magyar középpályás idénybeli 26. bajnoki mérkőzésén négy gólpassz mellett az ötödik gólját termelte a Newcastle United ellen, összességében pedig 36 tétmeccsen 13 kanadai pontnál (7+6) tart - írja az Index.

Többek között a TNT-nél is Szoboszlai Dominik lett a meccs embere, amivel Arnie Slot menedzser elismerését is kiérdemelte: "Ez az ötödik tétmeccsünk volt tizenöt nap leforgása alatt. De álljuk a sarat, és ez nem kis mértékben Szoboszlai Dominiknek köszönhető, aki egymás után a második mérkőzésén rúgott gólt, és aki megint két ember helyett futott. Nem lehet elégszer dicsérni, micsoda futballista!" - nyilatkozta a szakember a TNT-nek.

A magyar játékos az elmúlt 15 napban játszott öt Liverpool-meccsnek minden egyes percét, szám szerint 450-et, plusz a hosszabbításokat is a pályán töltötte.

Mint írják, nem csoda, hogy több szakértő is posztban magasztalta teljesítményét:

Szoboszlai Dominik édesapját, Szoboszlai Zsoltot is méltatták:

He was already known as a hard, dedicated trainer. His father Zsolt instilled this in him from his own playing career and kept him wanting more.. but now training & playing alongside Salah must help. It’s taken him to the next level, he’s seen how much of a cyborg one can become.