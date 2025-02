Örömhírt osztott meg a kétszeres magyar olimpikon

Megannyi nagyszerű siker, többek között a 2021-es tokiói olimpián elért 12. és a tavalyi párizsi ötkarikás játékokon szerzett 26. helyezése után Kuttor-Bragmayer Zsanettre ezúttal nem a pályán, hanem azon kívül vár életre szóló élmény: a 30 éves versenyző anyai örömök elé néz – olvasható a Magyar Triatlon Szövetség közleményében.

„A terhességem időpontja nem véletlen. Mindenképp szerettem volna fiatalon anyuka lenni, ezért úgy terveztük, hogy a párizsi olimpia után gyermekvállalásba fogunk. A tavaly elszenvedett Achilles-ín-sérülés után a 2025-ös amúgy is egy félszezonnak nézett ki. Tudtuk, hogy a novemberi műtét és az azt követő rehabilitáció miatt csak az idény második felében tudtam volna teljes erőbedobással versenyezni. A tokiói olimpia után is láthattuk, hogy számos példa van rá, hogy meg lehet csinálni és szülés után is vissza lehet térni a legmagasabb szintre” – mondta a terhesség 15. hetében lévő kismama.

Saját bevallása szerint az első három hónap nem volt egyszerű, amit a sportolással járó alacsonyabb hormonszintnek és annak változásának tud be, de már jól érzi magát. Jelenleg is kint van az edzőtáborozó csapattársaival Spanyolországban, segít nekik a tesztekben, edzéseket mér, és alkalomadtán csatlakozik is hozzájuk.

„Elsőre fiút szeretnék, másodikra kislányt, de az igazat megvallva mindegy, csak egészséges legyen! Júliusra vagyok kiírva, három hónappal később már szeretném elkezdeni az edzéseket. Utána lesz nagyjából fél évem, hogy a Los Angeles-i olimpiai kvalifikációs időszakra csúcsformába lendüljek. Attól nem kell félnem, hogy ha nem versenyzem, akkor kicsúszok a százból a világranglistán, mert van egy olyan lehetőség, hogy ha valaki teherbe esik, akkor befagyasztják az eredményeit.”

A 2028-as olimpiára maximum három női versenyző juthat ki minden országból, de arra kevés esélyt lát, hogy a kiegyenlített mezőnyben három magyar is a legjobb harmincban legyen. „Egyre nívósabb a csapatunk, Kropkó Márti és Horváth Karolina is szépen fejlődik. Ha annyira megtáltosodnak, hogy mire becsatlakozom a kvalifikációba, már kész versenyzők lesznek, akkor úgy döntök, hogy felteszem a kezem és hagyom őket érvényesülni. A motivációmon nem fog múlni, ha érzek magamban elég erőt és affinitást hozzá, akkor mindenképp beleállok még egy olimpiai hadjáratba” – tekintett előre.

De a triatlon nem csak az olimpiai távról szól, egy versenyző számos más kihívást is ki tud tűzni maga elé. Zsanett távlati tervei között szerepel, hogy indul a 70.3-nak nevezett, fél Ironman versenyen (1.9 km úszás, 90 km kerékpározás, 21.1 km futás) és a most beindult T100 (2 km úszás, 80 km kerékpározás, 18 km futás) is komoly lehetőségeket tartogat számára.