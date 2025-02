"Egy kicsit minden szurkolónak megszakadt a szíve ezekért a lányokért"

A Pat Cortina szövetségi kapitány által vezetett nemzeti együttes vasárnap drámai körülmények között szenvedett 2-1-es vereséget a házigazda németektől a bremerhaveni selejtezőn, így a második helyen végzett, az osztrákokat és a szlovákokat megelőzve.

"Mindenki, aki szereti ezt a kis csapatot, meg egyáltalán nézte az elmúlt évtizedben a női jégkorong fejlődését, annak most egy kicsit megszakadt a szíve ezekért a lányokért, mert tényleg mindent elkövettek azért, hogy ők legyenek a győztesei ennek a tornának, csak valahogy éppen az a pici valami hiányzott, amit akár szerencsének is hívhatunk" - mondta az M1 aktuális csatornának Kolbenheyer Zsuzsanna, majd hozzátette, a játékosok tisztában voltak vele, hogy csak úgy juthatnak ki az olimpiára, hogy megnyerik a bremerhaveni tornát, vagy akkor lehet még esélyük erre legjobb másodikként, ha legalább két csapat ellen sikerül három pontot elérni, illetve a németek ellen is pontot elcsípni. Bár megjegyezte, utóbbinak kicsi volt az esélye.

Az MJSZ elnöke úgy fogalmazott: ismerve a lányok profi hozzáállását, már azon gondolkoznak, hogyan tudnak majd visszavágni a németeknek az áprilisi elitvilágbajnokságon. Kiemelte, hogy a magyarok rendkívül jól tudtak csapatként együttműködni ezen a tornán, és biztos abban, hogy kifizetődik majd az a tiszteletreméltó munka, amelyet ebbe a felkészülésbe beletettek.

A magyarok a svédekkel, a japánokkal, a norvégokkal és ismét a németekkel csapnak majd össze a csehországi Ceske Budejovicében április 9-én rajtoló vb-n.

"Ez sem lesz egy könnyű csoport, mivel itt tényleg már csak a világelithez tartozó nemzetek lesznek ott. Erősnek tartom a svédeket, őket nagyon nehéz lenne akár még megszorongatni is, de a németekkel és a japánokkal mostanában játszottunk olyan meccseket, ahol nyerni is tudtunk, a felkészülési és a tétmeccseket nézve egyaránt. Velük kiegyenlített mérkőzésekre számítok, a norvégot pedig egy picit gyengébbnek tartom, mint a többi csapatot" - vélekedett Kolbenheyer, aki azt is kiemelte, hogy két győzelemre lesz szükség a bennmaradáshoz.

Az oroszok helyzetéről, illetve a jövő évi téli olimpiáról való esetleges kizárásukról elmondta, semmit sem tudnak arról, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság majdani új elnöke milyen irányba szeretne lépni, így erről várhatóan az év további részében születhet döntés.